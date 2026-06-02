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Силва покинет пост главного тренера «Фулхэма» спустя пять лет

сегодня, 21:20

Португальский специалист Марку Силва покинет должность главного тренера «Фулхэма» этим летом.

Он работал в клубе с лета 2021 года. В своём дебютном сезоне стал победителем Чемпионшипа вместе с командой и вернул её в Английскую Премьер-Лигу. В высшей лиге чемпионата Англии лондонцы при нём неоднократно завершали сезон в середине турнирной таблицы.

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VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 21:30
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