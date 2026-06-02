Мурад Мусаев о ЧМ-2026: «Хочется, чтобы у Анчелотти получилось с Бразилией»

Главный тренер «Краснодара» сообщил о своих предпочтениях на чемпионате мира 2026 года.

С детства у меня любимым клубом был «Ювентус», а сборной — Италия. За них болел, собирал плакаты. Когда повзрослел и стал работать тренером, эти симпатии рассеялись. Буду переживать персонально за Кордобу, Ленини. Хочется, чтобы у Анчелотти получилось с Бразилией. Интересны французы, англичане. Ну и last dance Роналду, Месси на ЧМ пропустить нельзя.