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Мурад Мусаев о ЧМ-2026: «Хочется, чтобы у Анчелотти получилось с Бразилией»

вчера, 22:20

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил о своих предпочтениях на чемпионате мира 2026 года.

С детства у меня любимым клубом был «Ювентус», а сборной — Италия. За них болел, собирал плакаты. Когда повзрослел и стал работать тренером, эти симпатии рассеялись. Буду переживать персонально за Кордобу, Ленини. Хочется, чтобы у Анчелотти получилось с Бразилией. Интересны французы, англичане. Ну и last dance Роналду, Месси на ЧМ пропустить нельзя.

Турнир начнётся 11 июня. Он пройдёт в США, Мексике и Канаде.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 00:05
У Анчелотти бы получилось если бы была Бразилия, но приходится вызывать из Зенита игроков, а значит не простые времена у сборной.
jqp5jp8f2s82
jqp5jp8f2s82
вчера в 22:55
Хочется это одно, тут как команда отыграет, фаворитов достойных хватает
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:43
По Матч тв нашу сборную показывают )
Гость
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