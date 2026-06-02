Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияНидерланды. Эредивизи 2025/2026

Покинувший «Жирону» Мичел возглавил «Аякс»

вчера, 22:51

«Аякс» объявил о назначении Мичела главным тренером. Контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.

Предыдущим местом работы испанца была «Жирона», которую он возглавлял с лета 2021-го.

В своём первом сезоне под его руководством каталонцы смогли стать победителями плей-офф Сегунды и выйти в Примеру. С Мичелом клуб добился лучшего результата в своей истории, заняв 3-е место в Ла Лиге в сезоне 2023/24 и впервые сыграл в Лиге чемпионов. По итогам кампании 2025/26 «Жирона» вылетела из высшего дивизиона чемпионата Испании, заняв 19-ю строчку.

Подписывайся в ВК
Все новости
Аякс  Мичел
Перевод с ФК «Аякс» Фото: ФК «Аякс»
ОфициальноЭкс-защитник «Баварии» Данте возглавит команду клуба до 23 лет
Вчера, 21:48
ОфициальноСилва покинет пост главного тренера «Фулхэма» спустя пять лет
Вчера, 21:20
ОфициальноАсхабадзе решил уйти с должности генерального директора «Факела»
Вчера, 18:13
ОфициальноВыигравший с «Кристал Пэлас» Лигу конференций тренер покинул команду
Вчера, 17:16
ОфициальноДоменико Тедеско стал главным тренером «Болоньи»
Вчера, 14:18
Официально«Динамо» объявило о возвращении трёх специалистов в штаб Шварца
Вчера, 11:07
Все комментарии
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:07
Разобрался Мичела не того выбрали :)
Groboyd
Groboyd
вчера в 23:02, ред.
Мичел может быть успешен в Голландии, учитывая какой футбол он ставит. У Аякса есть материл для его успешной работы.
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:59
Чет данных по Жироне нет, если на ссылку Мичел нажать. На СА сразу выходит 2025/2026
lazzioll
lazzioll
вчера в 22:53
для лиги Конференцией может и неплохо, если Аякс не собирается назад на вершину Эредевизи
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 