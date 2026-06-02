Покинувший «Жирону» Мичел возглавил «Аякс»

вчера, 22:51

«Аякс» объявил о назначении главным тренером. Контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.

Предыдущим местом работы испанца была «Жирона», которую он возглавлял с лета 2021-го.

В своём первом сезоне под его руководством каталонцы смогли стать победителями плей-офф Сегунды и выйти в Примеру. С Мичелом клуб добился лучшего результата в своей истории, заняв 3-е место в Ла Лиге в сезоне 2023/24 и впервые сыграл в Лиге чемпионов. По итогам кампании 2025/26 «Жирона» вылетела из высшего дивизиона чемпионата Испании, заняв 19-ю строчку.