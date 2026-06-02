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«Бока Хуниорс» объявила об отставке главного тренера

вчера, 23:30

«Бока Хуниорс» сообщила о прекращении сотрудничества с главным тренером Клаудио Убедой.

Специалист возглавлял команду из Буэнос-Айреса с октября 2025 года. Под его руководством она завершила Апертуру-2026 (первую часть сезона) на 2-м месте в турнирной таблице. Ранее клуб не смог пробиться в плей-офф Кубка Либертадорес.

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