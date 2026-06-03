Футболку Пеле с финала чемпионата мира 1958 года выставят на аукционе

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Футболка с номером 10, в которой он играл в финале чемпионата мира 1958 года, будет выставлена на аукционе «Сотбис».

Мероприятие под названием «The Beautiful Game» пройдёт 16 июля и будет посвящено самым значимым предметам в истории футбола.

В финале ЧМ -1958 между Бразилией и Швецией (5:2) Пеле в возрасте 17 лет забил два гола и помог южноамериканской команде впервые выиграть чемпионат мира. Также нападающий стал самым молодым игроком, когда-либо забивавшим в финале ЧМ , этот рекорд сохраняется до сих пор.

Футболка, которая может стать самым ценным предметом из коллекции Пеле, когда-либо проданным на аукционе, оценивается в более чем 6 миллионов долларов.