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Футболку Пеле с финала чемпионата мира 1958 года выставят на аукционе

сегодня, 00:23

Футболка Пеле с номером 10, в которой он играл в финале чемпионата мира 1958 года, будет выставлена на аукционе «Сотбис».

Мероприятие под названием «The Beautiful Game» пройдёт 16 июля и будет посвящено самым значимым предметам в истории футбола.

В финале ЧМ-1958 между Бразилией и Швецией (5:2) Пеле в возрасте 17 лет забил два гола и помог южноамериканской команде впервые выиграть чемпионат мира. Также нападающий стал самым молодым игроком, когда-либо забивавшим в финале ЧМ, этот рекорд сохраняется до сих пор.

Футболка, которая может стать самым ценным предметом из коллекции Пеле, когда-либо проданным на аукционе, оценивается в более чем 6 миллионов долларов.

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Все комментарии
lazzioll
lazzioll
сегодня в 01:09
70 лет ткань бы разложилась на плесень и липовый мед. только если не в спец условиях хранилась. много у вас дедовских штанов времен Сталина есть??
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:00
Всё продаётся и все покупается... А ведь таких футболок, в которых Пеле действительно играл в финале чемпионата мира 1958 года, может быть всего одна или две... Интересно, кто мог выставить этот предмет и чем он подтвердил его подлинность? "Сотбис" контора серьёзная, туда просто так с улицы не пустят... Кстати, могло бы и государство с названием Бразилия 🇧🇷, в котором Пеле объявлен национальным достоянием, выкупить футболку. Ещё не так давно футбол в этой стране считался чуть ли не религией.
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