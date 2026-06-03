Сёмин сравнил VIP-ложи европейских стадионов с «Лужниками» и «Динамо»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин рассказал, сколько денег для него стоил самый дорогой билет на футбольный матч.
В прошлом году в Мюнхене — около пяти тысяч евро. Финал Лиги чемпионов «Интер» — ПСЖ.
Был ли там VIP
Да в Европе ни на одном стадионе даже близко нет таких комфортабельных лож, как в «Лужниках» на финале Кубка или на «Динамо»! Небо и земля!
Ну в самых дорогих ложах, наверное, что-то сопоставимое. А обычные — попроще. Как на «Сантьяго Бернабеу», куда меня пригласили пару лет назад. Тесно, многолюдно... В Стамбуле на Олимпийском стадионе VIP неплохой, но с нашими всё равно не сравнить. А уж про итальянские арены и говорить нечего. Они все старенькие.
Также специалист рассказал, что за билет на финал чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Франции и Аргентины заплатил полторы или две тысячи долларов, отметив, что речь не шла о VIP-ложе:
Туда (в VIP-ложу) бы билет стоил тысяч пять. Для меня главное — сидеть не очень высоко. Да, оттуда чётко просматривается рисунок игры, но я предпочитаю место пониже. В идеале — прямо за скамейкой запасных. Так лучше чувствуешь всё, что происходит на поле.
Мне комфортные на трибуне, а не в ложе.