Сёмин сравнил VIP-ложи европейских стадионов с «Лужниками» и «Динамо»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России рассказал, сколько денег для него стоил самый дорогой билет на футбольный матч.

В прошлом году в Мюнхене — около пяти тысяч евро. Финал Лиги чемпионов «Интер» — ПСЖ .

Был ли там VIP

Да в Европе ни на одном стадионе даже близко нет таких комфортабельных лож, как в «Лужниках» на финале Кубка или на «Динамо»! Небо и земля!

Ну в самых дорогих ложах, наверное, что-то сопоставимое. А обычные — попроще. Как на «Сантьяго Бернабеу», куда меня пригласили пару лет назад. Тесно, многолюдно... В Стамбуле на Олимпийском стадионе VIP неплохой, но с нашими всё равно не сравнить. А уж про итальянские арены и говорить нечего. Они все старенькие.