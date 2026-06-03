«Локомотив» рассматривает трансфер Даку на случай продажи Батракова

сегодня, 08:36

По информации журналиста Ивана Карпова, «Локомотив» рассматривает нападающего «Рубина» на случай продажи полузащитника . Интерес к хавбеку проявляет ПСЖ .

Также «Локомотив» хочет обменять форварда на полузащитника «Спартака» с доплатой со стороны «красно-белых».