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«Локомотив» рассматривает трансфер Даку на случай продажи Батракова

сегодня, 08:36

По информации журналиста Ивана Карпова, «Локомотив» рассматривает нападающего «Рубина» Мирлинда Даку на случай продажи полузащитника Алексея Батракова. Интерес к хавбеку проявляет ПСЖ.

Также «Локомотив» хочет обменять форварда Дмитрия Воробьева на полузащитника «Спартака» Данила Пруцева с доплатой со стороны «красно-белых».

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Все комментарии
particular
particular
сегодня в 10:38
У Карпова наступила золотая пора межсезонья, - слухи, сплетни и домыслы, которые, вполне, можно впаривать инсайдом... А там уж где повезёт :)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 10:30
С учетом описанной тобой турбулентности с составом и множества "если", не погорячился, ли ты насчет борьбы за золото. Хотяне зря говорят. Мечтать не вредно.
Татьяна Иващенко
Татьяна Иващенко ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 10:24
Борзыкин, залогиньтесь!!!
derrik2000
derrik2000
сегодня в 09:42
"Зимой обмен Воробьев - Пруцев выглядел выгодным для Спартака, где мощный иностранный легион в центре поля и нет русского паспорта в атаке (при всем (не)уважении к Заболотному).

Воробьева трудно назвать пределом мечтаний. Не Павлюченко в расцвете и, возможно, даже в закате. Но на рынке с опцией паспорта лучше нет, если говорить о реальном, а не фантастическом.

Однако сейчас расклады изменились: Барко подвис с новым контрактом, а Жедсон, которого брали как определяющую фигуру в центре поля, всю весну затыкал собой дыры на флангах.

Сейчас Спартаку по-прежнему нужен русский (а еще лучше забивной, но это как повезет) форвард, но в центре поля ситуация запуталась настолько, что и Пруцев, который провел отличный сезон в Локо, точно бы не помешал.

Возвращение в полузащиту Литвинова сыграло на коротком отрезке, но есть ощущение, что его тандем с Умяровым - не совсем то, что надо для полноценной борьбы за золото.

Сложнейший ребус для Кахигао и всего спортивного блока."
9ejxnqfka3p4
9ejxnqfka3p4
сегодня в 09:31
Все это только на руку агентам игроков.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:15, ред.
Так на вскидку и не скажешь....кто в этих аферах в выигрыше....
Судя по тому как неплох в сезоне был Даку....наверно где он окажется - тот и в плюсе....
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:13
Нам Воробьёв не нужен, нам лучше Даку
112910415
112910415
сегодня в 08:51
замена-то не равнозначная !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:45
Менять россиянина на лега - так себе решение...
Гость
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