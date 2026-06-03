«Локомотив» рассматривает трансфер Даку на случай продажи Батракова
По информации журналиста Ивана Карпова, «Локомотив» рассматривает нападающего «Рубина» на случай продажи полузащитника . Интерес к хавбеку проявляет ПСЖ.
Также «Локомотив» хочет обменять форварда на полузащитника «Спартака» с доплатой со стороны «красно-белых».
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Воробьева трудно назвать пределом мечтаний. Не Павлюченко в расцвете и, возможно, даже в закате. Но на рынке с опцией паспорта лучше нет, если говорить о реальном, а не фантастическом.
Однако сейчас расклады изменились: Барко подвис с новым контрактом, а Жедсон, которого брали как определяющую фигуру в центре поля, всю весну затыкал собой дыры на флангах.
Сейчас Спартаку по-прежнему нужен русский (а еще лучше забивной, но это как повезет) форвард, но в центре поля ситуация запуталась настолько, что и Пруцев, который провел отличный сезон в Локо, точно бы не помешал.
Возвращение в полузащиту Литвинова сыграло на коротком отрезке, но есть ощущение, что его тандем с Умяровым - не совсем то, что надо для полноценной борьбы за золото.
Сложнейший ребус для Кахигао и всего спортивного блока."
Судя по тому как неплох в сезоне был Даку....наверно где он окажется - тот и в плюсе....