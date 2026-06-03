«Атлетико» может побороться с «Реалом» за МакАллистера

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис МакАллистер попал в сферу интересов «Реала» и «Атлетико».
«Сливочные» видят в аргентинце возможное усиление состава. Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне также заинтересован в трансфере хавбека.
В прошлом сезоне полузащитник провел 55 матчей, забил 5 голов и сделал 7 ассистов.
Хотя надобности в нем у Реала особо нет.
Но видение Мадрида им ясней))))
Думаю, Реал заберёт двух защитников из Интера.возможно, вернут Эндрика, И на этом все.
Надеюсь, что Фло Перес не проиграет выборы.
А вот в чём у Реала действительно острая необходимость, так это в игроках линии защиты. Справа один единственный Трент, который во-первых травматичный, а во-вторых не особо-то и защитник. В центре Старичок Рбдигер, который в силу возраста тоже часто травмируется, весь переломанный, постоянный житель лазарета Милитао, абсолютно нестабильный Асенсио, и Дин "проходной двор" Хёйсен. А слева Каррерас, наверное на фоне остальных, единственный более или менее нормальный защитник, хотя особо звёзд с неба не хватает, и тоже может иногда начудить, и бегунок Фран Гарсия, который хороший, трудолюбивый футболист, но абсолютно лишён видения поля и какого-либо креатива, такой себе Лукас Васкес только слева.
Ну и не мешало бы взять нормального правого вингера. Мастантуоно оказался мега провальным трансфером, Диас скорее всего уйдёт, Гюлер лучше себя показывает под нападением, как креативный плеймейкер. Есть надежда что вернут Эндрика и поставят на эту позицию, так как в Лионе именно на позиции ПВ он и раскрылся, но тут всё будет зависеть от тренера и Переса.
Так что во всей этой каше покупка полузащитника, ещё и за немалые деньги, видится уж точно не приоритетной целью летней трансферной компании.