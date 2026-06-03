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«Атлетико» может побороться с «Реалом» за МакАллистера

сегодня, 08:46

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис МакАллистер попал в сферу интересов «Реала» и «Атлетико».

«Сливочные» видят в аргентинце возможное усиление состава. Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне также заинтересован в трансфере хавбека.

В прошлом сезоне полузащитник провел 55 матчей, забил 5 голов и сделал 7 ассистов.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 09:21, ред.
Симеоне собирает в своей команде всю сборную Аргентины)) но пацан мечтает играть за Реал.. да и Перес хочет Макалистера.
Хотя надобности в нем у Реала особо нет.
Но видение Мадрида им ясней))))
Думаю, Реал заберёт двух защитников из Интера.возможно, вернут Эндрика, И на этом все.
Надеюсь, что Фло Перес не проиграет выборы.
Drosmo
Drosmo
сегодня в 09:14, ред.
Полузащитников в Реале хватает, по крайней мере в них нет острой необходимости, нужен только тот тренер, который сможет их заставить играть в командный футбол.

А вот в чём у Реала действительно острая необходимость, так это в игроках линии защиты. Справа один единственный Трент, который во-первых травматичный, а во-вторых не особо-то и защитник. В центре Старичок Рбдигер, который в силу возраста тоже часто травмируется, весь переломанный, постоянный житель лазарета Милитао, абсолютно нестабильный Асенсио, и Дин "проходной двор" Хёйсен. А слева Каррерас, наверное на фоне остальных, единственный более или менее нормальный защитник, хотя особо звёзд с неба не хватает, и тоже может иногда начудить, и бегунок Фран Гарсия, который хороший, трудолюбивый футболист, но абсолютно лишён видения поля и какого-либо креатива, такой себе Лукас Васкес только слева.

Ну и не мешало бы взять нормального правого вингера. Мастантуоно оказался мега провальным трансфером, Диас скорее всего уйдёт, Гюлер лучше себя показывает под нападением, как креативный плеймейкер. Есть надежда что вернут Эндрика и поставят на эту позицию, так как в Лионе именно на позиции ПВ он и раскрылся, но тут всё будет зависеть от тренера и Переса.

Так что во всей этой каше покупка полузащитника, ещё и за немалые деньги, видится уж точно не приоритетной целью летней трансферной компании.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 08:52
Он в Реал будет не против, если не сильно будут жаться по деньгам, оторвут, думаю 60-70, к Диего вряд ли пойдет
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