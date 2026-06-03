«Атлетико» может побороться с «Реалом» за МакАллистера

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Полузащитник «Ливерпуля» попал в сферу интересов «Реала» и «Атлетико».

«Сливочные» видят в аргентинце возможное усиление состава. Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне также заинтересован в трансфере хавбека.

В прошлом сезоне полузащитник провел 55 матчей, забил 5 голов и сделал 7 ассистов.