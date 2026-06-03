МЮ заплатит за хавбека «Аталанты» Эдерсона 40,5 млн евро

сегодня, 09:12

Полузащитник «Аталанты» близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Клубы согласовали сделку на 40,5 млн евро, еще 4,5 млн евро предусмотрены в виде бонусов.

Английский клуб также договорился с бразильцем об условиях личного контракта. Соглашение будет рассчитано на четыре года с опцией продления еще на сезон.

Официально закрыть сделку стороны рассчитывают в первой половине июня.