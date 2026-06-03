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МЮ заплатит за хавбека «Аталанты» Эдерсона 40,5 млн евро

сегодня, 09:12

Полузащитник «Аталанты» Эдерсон близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Клубы согласовали сделку на 40,5 млн евро, еще 4,5 млн евро предусмотрены в виде бонусов.

Английский клуб также договорился с бразильцем об условиях личного контракта. Соглашение будет рассчитано на четыре года с опцией продления еще на сезон.

Официально закрыть сделку стороны рассчитывают в первой половине июня.

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Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 10:36
Надеюсь придётся ко двору — Лига чемпионов на носу...
kovalev-barin
kovalev-barin
сегодня в 09:45
Отличные новости.

Наконец у МЮ появится бокс-ту-бокс и универсал в полузащите. Теперь может появиться тактическая гибкость.

Игрок цепкий и хорошо прессингует. Работает по всему полю. Редко теряет мяч и неплох в отборе. Плюс Гасперини научил его делать это аккуратно - последние два сезона всего по 3 желтые карточки в Чемпионате Италии, где свистят гораздо чаще, чем в АПЛ. Если вкратце - Фред на максималках.

Ну и, самое главное - радует, как МЮ начал работу на рынке:

- пошли за игроком, которого скауты ведут с 2024 года
- пошли за игроком, который хотел именно в МЮ - Эдерсон сразу отказал другим клубам
- пусть у него оставался всего год по контракту, но 37 миллионов фунтов - это относительно немного. За такого игрока с опытом игры в АПЛ сейчас просят минимум от 50
- МЮ начал работу на рынке еще до его открытия, а не за 3 дня до закрытия, как обычно
- ну и в отличии от прошлого года пошли сразу за самым дешевым игроком из своих целей. Почему это хорошо? В прошлом году Брентфорд накинул лишние 10 миллионов за трансфер Мбемо, ориентируясь на то, что МЮ отдал такие же деньги за Кунью. Сейчас уже другие клубы такой фокус провернуть не смогут. Напротив, с тем же Вэст Хемом и Фернандешем могут и сами так попробовать сбивать цену, ориентируясь на трансфер Эдерсона

Поэтому начало пока оптимистичное.
112910415
112910415
сегодня в 09:35
нужен такой человек, нужен !
vxq3g8v4t2jj
vxq3g8v4t2jj
сегодня в 09:31
Вполне неплохо Аталанта продала игрока.
njpk7y2vrgqu
njpk7y2vrgqu
сегодня в 09:20
Думаю что для МЮ это совсем не плохое приобретение....
Гость
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