Макаров не получает зарплату в «Кайсериспоре» более двух месяцев

Юридическая компания «Алетейя» направила официальную претензию «Кайсериспору» из-за задолженности перед российским полузащитником Денисом Макаровым.
По информации юристов, турецкий клуб не выплачивает игроку зарплату более двух месяцев и весной регулярно нарушал сроки выплат.
Если «Кайсериспор» не погасит долг в течение 10 дней после получения уведомления, представители Макарова обратятся в Палату по разрешению споров Футбольного трибунала ФИФА.
Зарплата в Динамо вовремя....в Кайсериспоре неизвестно когда....
Вот и ходи счастья за кардон искать...))