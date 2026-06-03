Макаров не получает зарплату в «Кайсериспоре» более двух месяцев

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Юридическая компания «Алетейя» направила официальную претензию «Кайсериспору» из-за задолженности перед российским полузащитником .

По информации юристов, турецкий клуб не выплачивает игроку зарплату более двух месяцев и весной регулярно нарушал сроки выплат.