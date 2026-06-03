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Макаров не получает зарплату в «Кайсериспоре» более двух месяцев

сегодня, 09:34

Юридическая компания «Алетейя» направила официальную претензию «Кайсериспору» из-за задолженности перед российским полузащитником Денисом Макаровым.

По информации юристов, турецкий клуб не выплачивает игроку зарплату более двух месяцев и весной регулярно нарушал сроки выплат.

Если «Кайсериспор» не погасит долг в течение 10 дней после получения уведомления, представители Макарова обратятся в Палату по разрешению споров Футбольного трибунала ФИФА.

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Все комментарии
particular
particular
сегодня в 10:43
Сказать, что между клубом и Денисом кошка пробежала, - значит, ничего не сказать...
rs6677f3fru2
rs6677f3fru2
сегодня в 10:36
Нам берег турецкий совсем не нужен, там уже не первый случай
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:08
В Динамо Москва его стоимость достигла 7 млн....сейчас на вольных хлебах - 1,2 млн....
Зарплата в Динамо вовремя....в Кайсериспоре неизвестно когда....
Вот и ходи счастья за кардон искать...))
112910415
112910415
сегодня в 09:54
по всей строгости с нарушителями !
Гость
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