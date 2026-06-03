«Гремио» может вернуть хавбека «Динамо» Бителло для перепродажи в АПЛ

сегодня, 10:07

«Гремио» планирует вернуть полузащитника «Динамо» для перепродажи в Англию.

Такой вариант связан с невозможностью клубов АПЛ напрямую вести переговоры с командами РПЛ . Английские клубы готовы заплатить за 26-летнего хавбека до 30 млн евро.

Отступные в контракте Бителло составляют 18 млн евро, но фактически выкуп может обойтись «Гремио» в 16 млн евро из-за выплаты 20% от прибыли, которую «Динамо» должно перечислить бразильскому клубу.