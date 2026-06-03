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«Гремио» может вернуть хавбека «Динамо» Бителло для перепродажи в АПЛ

сегодня, 10:07

«Гремио» планирует вернуть полузащитника «Динамо» Бителло для перепродажи в Англию.

Такой вариант связан с невозможностью клубов АПЛ напрямую вести переговоры с командами РПЛ. Английские клубы готовы заплатить за 26-летнего хавбека до 30 млн евро.

Отступные в контракте Бителло составляют 18 млн евро, но фактически выкуп может обойтись «Гремио» в 16 млн евро из-за выплаты 20% от прибыли, которую «Динамо» должно перечислить бразильскому клубу.

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01 июня
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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 13:22
Что-то такого рода в этой схеме есть, но в современной футболе порой и в других случаях какие-то такие моменты могут иметь место, может что-то протекать отчасти теневым образом.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 13:15
Вполне обычные футбольные сделки, ничего коварного вроде нет (хоть в футболе коварное в разных видах и проявлениях может встречаться).
баск
баск
сегодня в 13:06, ред.
Теоретически такое вполне возможно, конечно, но имеются два "но"..

1- Бит игрок интересный, но наличие в АПЛ спроса на него в таком объёме, как целая тридцатка, весьма сомнительно.
У Бита масса достоинств, но есть и пара недостатков, которые как раз именно в АПЛ резко обесценивают игрока:

- Бит практически не играет головой (не умеет);
- у него плохой удар.
Где здесь €30 млн, не очень понятно.

С другой стороны, он научился без потери мастерства принимать и выдерживать жёсткий футбол, что в АПЛ устроит любого, так что по сходной цене, скажем, лямов в 20, им могут и заинтересоваться, а эта цифра всё ещё в области плюса для Гремио..

2- Сам Бит может и не согласиться. Он у нас здОрово пригрелся во всех отношениях, давно принял решение надолго остаться в Динамо так как его здесь всё более чем устраивает, и круто менять жизнь ради небольшой прибавки в зарплате (с учётом налогов) может и не захотеть.

Вот если за ним потянутся с Ближнего Востока и предложат ему личку как Сперцяну или близко к тому, вот тогда Бит может хобот и вытянуть, как всякий бразилец..
112910415
112910415
сегодня в 10:54
коварство какое !
Alex_67
Alex_67
сегодня в 10:39
Типа серая схема от АПЛ?
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