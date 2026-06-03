«Гремио» может вернуть хавбека «Динамо» Бителло для перепродажи в АПЛ

«Гремио» планирует вернуть полузащитника «Динамо» Бителло для перепродажи в Англию.
Такой вариант связан с невозможностью клубов АПЛ напрямую вести переговоры с командами РПЛ. Английские клубы готовы заплатить за 26-летнего хавбека до 30 млн евро.
Отступные в контракте Бителло составляют 18 млн евро, но фактически выкуп может обойтись «Гремио» в 16 млн евро из-за выплаты 20% от прибыли, которую «Динамо» должно перечислить бразильскому клубу.
1- Бит игрок интересный, но наличие в АПЛ спроса на него в таком объёме, как целая тридцатка, весьма сомнительно.
У Бита масса достоинств, но есть и пара недостатков, которые как раз именно в АПЛ резко обесценивают игрока:
- Бит практически не играет головой (не умеет);
- у него плохой удар.
Где здесь €30 млн, не очень понятно.
С другой стороны, он научился без потери мастерства принимать и выдерживать жёсткий футбол, что в АПЛ устроит любого, так что по сходной цене, скажем, лямов в 20, им могут и заинтересоваться, а эта цифра всё ещё в области плюса для Гремио..
2- Сам Бит может и не согласиться. Он у нас здОрово пригрелся во всех отношениях, давно принял решение надолго остаться в Динамо так как его здесь всё более чем устраивает, и круто менять жизнь ради небольшой прибавки в зарплате (с учётом налогов) может и не захотеть.
Вот если за ним потянутся с Ближнего Востока и предложат ему личку как Сперцяну или близко к тому, вот тогда Бит может хобот и вытянуть, как всякий бразилец..