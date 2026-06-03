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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2025/2026

Форвард «Борнмута» Крупи хочет перейти в ПСЖ

сегодня, 10:35

По информации источника, нападающий «Борнмута» Крупи мечтает продолжить карьеру в ПСЖ.

19-летний француз также интересен «Барселоне», «Баварии», «Арсеналу» и «Челси».

Активнее других действует «Манчестер Сити», который уже провел первые встречи по возможному трансферу.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 12:00
Рано он хочет в чемпионат одной команды
A.S.A
A.S.A
сегодня в 11:58
Скаутам Борнмута можно только поаплодировать! Они разглядели паренька в скромном Лорьяне. Клуб подсуетился и купил паренька за сущие копейки, а сейчас могут продать за сотку млн €!!!
Круппи не является основным форвардом Борнмута, но даже так, выходя на замену, он настрелял 13 мячей!
Его желание понятно, молодой француз, хочет играть на родине за клуб гегемон, но и там придется сидеть под Дембеле!!!
Если Арсенал упустит Альвареса, то Крупи стал бы хорошей альтернативой для нас.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:35
ПСЖ сейчас сильнейшей клуб планеты, оно понятно
матос
матос
сегодня в 11:12
думал он за Ираолой в Ливерпуль проследует.....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:09
А ему хочется к парижанам...
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