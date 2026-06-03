Форвард «Борнмута» Крупи хочет перейти в ПСЖ

По информации источника, нападающий «Борнмута» Крупи мечтает продолжить карьеру в ПСЖ.
19-летний француз также интересен «Барселоне», «Баварии», «Арсеналу» и «Челси».
Активнее других действует «Манчестер Сити», который уже провел первые встречи по возможному трансферу.
Круппи не является основным форвардом Борнмута, но даже так, выходя на замену, он настрелял 13 мячей!
Его желание понятно, молодой француз, хочет играть на родине за клуб гегемон, но и там придется сидеть под Дембеле!!!
Если Арсенал упустит Альвареса, то Крупи стал бы хорошей альтернативой для нас.