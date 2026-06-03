Форвард «Борнмута» Крупи хочет перейти в ПСЖ

сегодня, 10:35

По информации источника, нападающий «Борнмута» мечтает продолжить карьеру в ПСЖ .

19-летний француз также интересен «Барселоне», «Баварии», «Арсеналу» и «Челси».

Активнее других действует «Манчестер Сити», который уже провел первые встречи по возможному трансферу.