Тедеев считает, что возвращение Дзюбы в «Спартак» могло бы помочь команде

сегодня, 12:11

Бывший главный тренер «Акрона» считает, что нападающий мог бы помочь «Спартаку» в случае возвращения в московский клуб.

Было бы символично, если бы он закончил карьеру в «Спартаке», выиграв титул. А выиграть можно с футболистами, которые знают ДНК, генетику «красно-белых».

По словам специалиста, Дзюба способен быть полезен не только на поле, но и в раздевалке.