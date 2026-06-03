Тедеев считает, что возвращение Дзюбы в «Спартак» могло бы помочь команде

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев считает, что нападающий Артем Дзюба мог бы помочь «Спартаку» в случае возвращения в московский клуб.
Было бы символично, если бы он закончил карьеру в «Спартаке», выиграв титул. А выиграть можно с футболистами, которые знают ДНК, генетику «красно-белых».
По словам специалиста, Дзюба способен быть полезен не только на поле, но и в раздевалке.
Он очень позитивный, требует и от себя, и от других. Что-то он уже не может делать в силу возраста — это нормально. Но Артем усилит любую команду, особенно в ментальном плане. А что сегодня нужно «Спартаку»? Прежде всего ментально стать сильнее. Это делается только через личностей.