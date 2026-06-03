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Тедеев считает, что возвращение Дзюбы в «Спартак» могло бы помочь команде

сегодня, 12:11

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев считает, что нападающий Артем Дзюба мог бы помочь «Спартаку» в случае возвращения в московский клуб.

Было бы символично, если бы он закончил карьеру в «Спартаке», выиграв титул. А выиграть можно с футболистами, которые знают ДНК, генетику «красно-белых».

По словам специалиста, Дзюба способен быть полезен не только на поле, но и в раздевалке.

Он очень позитивный, требует и от себя, и от других. Что-то он уже не может делать в силу возраста — это нормально. Но Артем усилит любую команду, особенно в ментальном плане. А что сегодня нужно «Спартаку»? Прежде всего ментально стать сильнее. Это делается только через личностей.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:15, ред.
Чего в Спартак то, в Зенит пускай возвращается, Тедеев своё чувство вины пытается об Спартак скомпенсировать, только вот вопрос с чего это ему чувствовать себя виноватым перед Дзюбой? Правильно, ни с чего, кроме собственного неумения разграничивать ответственность. Ничего, это общая сейчас беда, по той же причине Месси и Рон едут на ЧМ, из-за того что у кого то наверху возникло мнимое чувство долга и страх народного осуждения. То что вы выгнали старикана из Акрона ваше суверенное право и никто за него вас не осудит. Ну кроме вас самих как видно. Остальное не ваше дело, Артём мальчик взрослый, сам разберётся. Как и дела Спартака вас ни коим боком не касаются.
Гость
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