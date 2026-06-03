Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Севилья» не рассматривает трансфер полузащитника «Спартака» Умярова

сегодня, 14:35

Пресс-служба «Севильи» сообщила, что полузащитник «Спартака» Наиль Умяров не входит в шорт-лист клуба.

Ранее СМИ писали об интересе испанской команды к 25-летнему хавбеку. Контракт Умярова со «Спартаком» рассчитан до лета 2029 года.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиОтец Сперцяна прокомментировал слухи о трансфере в «Аль-Ахли»
Сегодня, 13:02
СлухиСперцян согласовал условия контракта с «Аль-Ахли»
Сегодня, 10:43
Слухи«Гремио» может вернуть хавбека «Динамо» Бителло для перепродажи в АПЛ
Сегодня, 10:07
Слухи«Локомотив» рассматривает трансфер Даку на случай продажи Батракова
Сегодня, 08:36
СлухиСперцян отказался от перехода в клуб из Чемпионшипа
Вчера, 15:34
СлухиХавбек «Спартака» Умяров высказался о возможном переходе в «Севилью»
Вчера, 15:11
Сортировать
Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 17:31
Скоро придётся агентам договариваться с клубами которые якобы интересуются игроками чтобы клубы это подтверждали, просто слух запустить уже не прокатывает
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 16:35
Не в обиду никому, но сейчас состав Севильи стоит как состав Спартака и Спартак бы вынес эту Севилью ещё раз без проблем
Наиль один из тех кто больше всех играет 90 минут на поле и кто вяжет игру команды. Точно кашу в этой Севилье не испортит.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:54
У меня комментарий как всегда короткий .Логично.
Capral
Capral
сегодня в 15:01
Не в обиду Спартаку и его многочисленным болельщикам, но не вижу, реально, кого сейчас из Спартака можно пригласить в европейский клуб, хотябы уровня Севильи. Умяров очень качественный футболист, но только для РПЛ. Это я говорю о российских игроках.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 15:00
Вот так-то. Умяров счастлив в "Спартаке". Не нужно "воду мутить".)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 