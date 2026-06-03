«Севилья» не рассматривает трансфер полузащитника «Спартака» Умярова

Пресс-служба «Севильи» сообщила, что полузащитник «Спартака» Наиль Умяров не входит в шорт-лист клуба.
Ранее СМИ писали об интересе испанской команды к 25-летнему хавбеку. Контракт Умярова со «Спартаком» рассчитан до лета 2029 года.
Пресс-служба «Севильи» сообщила, что полузащитник «Спартака» Наиль Умяров не входит в шорт-лист клуба.
Ранее СМИ писали об интересе испанской команды к 25-летнему хавбеку. Контракт Умярова со «Спартаком» рассчитан до лета 2029 года.
Наиль один из тех кто больше всех играет 90 минут на поле и кто вяжет игру команды. Точно кашу в этой Севилье не испортит.