Тюкавин прокомментировал назначение Шварца главным тренером «Динамо»

Нападающий «Динамо» прокомментировал мнение, что вернули на пост главного тренера московского клуба ради него.

Не думаю, что клуб будет приглашать тренера только под одного игрока. В команде 25 человек: кому-то тренер подойдет, кому-то нет. Что значит — Шварца привезли под Тюкавина? Никто не знает, что будет завтра.

Футболист также рассказал, почему тепло относится к Шварцу:

С Сандро было классное время. Он дал мне дорогу в большой футбол, взял в главную команду, ставил в состав, поверил. Понятно, что многое и от меня зависело. Можно сказать, это первый мой тренер в большом футболе. Я его люблю и скучаю по нему. Мы были на связи постоянно. Он писал мне, когда я забивал, поддерживал после неудач. Когда была травма, он записывал мне видео.