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Тюкавин прокомментировал назначение Шварца главным тренером «Динамо»

сегодня, 15:28

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал мнение, что Сандро Шварца вернули на пост главного тренера московского клуба ради него.

Не думаю, что клуб будет приглашать тренера только под одного игрока. В команде 25 человек: кому-то тренер подойдет, кому-то нет. Что значит — Шварца привезли под Тюкавина? Никто не знает, что будет завтра.

Футболист также рассказал, почему тепло относится к Шварцу:

С Сандро было классное время. Он дал мне дорогу в большой футбол, взял в главную команду, ставил в состав, поверил. Понятно, что многое и от меня зависело. Можно сказать, это первый мой тренер в большом футболе. Я его люблю и скучаю по нему. Мы были на связи постоянно. Он писал мне, когда я забивал, поддерживал после неудач. Когда была травма, он записывал мне видео.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 17:24
Во прикол будет, если Шварцнеггер медали возьмёт. Карпин будет в ауте.
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 16:36
Привет, Володя!!!
Он никогда жилы не рвал и рвать не будет. Во-первых хитрый, а во-вторых, по стилю игры не положено. А еще, Костя видимо забыл, что после прихода Смолова весной-22 , он присел на лавку................................
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 16:26
Шварц запишет тебе видео и задаст тебе вопрос, почему за 2года ты подорожал всего лишь на миллион
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 16:14
Вот теперь Тюкавин будет рвать жилы и поведет за собой всю команду...В принципе если не уважаешь тренера , то и результатов не будет...
Capral
Capral
сегодня в 15:48
Интервью дня. Я в шоке.
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