Месси стал лауреатом Премии принцессы Астурийской в области спорта

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси получил Премию принцессы Астурийской в области спорта за 2026 год.
«Барселона» поздравила бывшего игрока в соцсетях и назвала награду заслуженным признанием его выдающейся карьеры и наследия в каталонском клубе.
Футболисты не получали эту премию с 2012 года, когда лауреатами стали Икер Касильяс и Хави.
назван в честь королевской семьи.
Учредил этот приз ещё её отец, ныне король, когда был принцем, лет 50 назад.
Но вообще, принцесса Леонор правильная и хорошая девочка)
Как и положено испанским принцам, получила военное образование, а что
касается спорта- барышня увлекается военно-прикладными видами- стрельбой,
конной выездкой, фехтованием- почти офицерское пятиборье..)