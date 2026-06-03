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Месси стал лауреатом Премии принцессы Астурийской в области спорта

сегодня, 16:06

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси получил Премию принцессы Астурийской в области спорта за 2026 год.

«Барселона» поздравила бывшего игрока в соцсетях и назвала награду заслуженным признанием его выдающейся карьеры и наследия в каталонском клубе.

Футболисты не получали эту премию с 2012 года, когда лауреатами стали Икер Касильяс и Хави.

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Все комментарии
баск
баск
сегодня в 17:41
Ей не надо быть чемпионкой чего-либо, просто этот приз с рекламными целями
назван в честь королевской семьи.
Учредил этот приз ещё её отец, ныне король, когда был принцем, лет 50 назад.

Но вообще, принцесса Леонор правильная и хорошая девочка)
Как и положено испанским принцам, получила военное образование, а что
касается спорта- барышня увлекается военно-прикладными видами- стрельбой,
конной выездкой, фехтованием- почти офицерское пятиборье..)
Nenash
Nenash
сегодня в 17:07
Что скажет "принцесса" Насровская?.. 🤔🤭
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 16:58
А принцесса в каком виде спорта чемпионка?
Capral
Capral
сегодня в 16:11
А вот любопытно, саму принцессу, в качестве приза не дают?
Гость
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