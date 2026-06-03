Месси стал лауреатом Премии принцессы Астурийской в области спорта

сегодня, 16:06

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины получил Премию принцессы Астурийской в области спорта за 2026 год.

«Барселона» поздравила бывшего игрока в соцсетях и назвала награду заслуженным признанием его выдающейся карьеры и наследия в каталонском клубе.

Футболисты не получали эту премию с 2012 года, когда лауреатами стали Икер Касильяс и Хави.