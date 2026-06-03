Агент Сильянова отреагировал на слухи об интересе со стороны «Зенита»

, агент защитника «Локомотива» , прокомментировал слухи о том, что его клиент может перейти в «Зенит».

Информация об интересе «Зенита» к Сильянову не соответствует действительности. В «Локомотив» руководители петербуржцев не обращались. С нами они тоже не контактировали. Александр является одним из лидеров команды, у него длинный контракт. В этой ситуации руководители «Локомотива» не будут делать скидок. Сильянов — один из лидеров команды, и вряд ли железнодорожники смогут приобрести качественного футболиста за деньги от продажи Александра.