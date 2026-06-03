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Агент Сильянова отреагировал на слухи об интересе со стороны «Зенита»

сегодня, 17:27

Владимир Кузьмичёв, агент защитника «Локомотива» Александра Сильянова, прокомментировал слухи о том, что его клиент может перейти в «Зенит».

Информация об интересе «Зенита» к Сильянову не соответствует действительности. В «Локомотив» руководители петербуржцев не обращались. С нами они тоже не контактировали. Александр является одним из лидеров команды, у него длинный контракт. В этой ситуации руководители «Локомотива» не будут делать скидок. Сильянов — один из лидеров команды, и вряд ли железнодорожники смогут приобрести качественного футболиста за деньги от продажи Александра.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:26
Да успокойтесь уважаемый агент Сельянова....
Не будет скидок....будете богатым и счастливым....
Вот разошёлся ....о том как Лидер бороздит просторы РПЛ....
Раз нет обращения знать нет смысла расписывать прелесть игрока....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 17:31, ред.
Здравствуйте. Хотел уточнить. После 2000 комментов вип полагается как раньше ?
Гость
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