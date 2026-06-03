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Губерниев призвал Сперцяна остаться в «Краснодаре»

сегодня, 17:53

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, нужно ли полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну уезжать в Саудовскую Аравию или подождать предложение из Европы.

Если его пока не зовут в Европу, значит, в нем не видят потенциала, хотя футболист он хороший. Вообще, странный выбор — между Европой и Саудовской Аравией. В любом случае, раз пока нет предложений, в нем не очень‑то видят футболиста уровня европейского чемпионата. Поэтому оставайся, дорогой друг Сперцян, в «Краснодаре», поборись за чемпионство, порадуй российских болельщиков.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 19:06, ред.
Из-за этих слов губошлеп рискует лишиться должности на срач тв)))
f2t57v6wpgma
f2t57v6wpgma
сегодня в 19:01
Пусть биатлоном занимается... хватает футбольных экспертов...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 19:01, ред.
Странно, а почему не летят ошмётки лопнувшего Эго Губерниева по поводу назначения Игдисламова тренером ЦСКА? Или это и есть они? Дима решил что он царь и как он скажет так и будет. Дима забыл что трон уже занят и такое поведение это измена. Царь может быть только один. Интересно после того как Эдо останется в Краснодаре за кого ещё этот эксперт возьмётся.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 18:39
Ну да, плюнуть на 10млн. в год, ради Губерниева и российских болельщиков😂 Ага, щас)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:29
Какое чемпионство ???...так вроде уже все назначили Карседо....в чемпионы...
Ничего не понимаю....
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:28
Вспомнилась пословица -Каждый суслик в поле — агроном! Это как раз про этого дЭби-а(((
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 18:16
Значит останется. Кто ж против Губы попрёт ?!
Capral
Capral
сегодня в 18:02
Это и без Губерниева ясно.
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