Губерниев призвал Сперцяна остаться в «Краснодаре»

Известный комментатор высказался о том, нужно ли полузащитнику «Краснодара» уезжать в Саудовскую Аравию или подождать предложение из Европы.

Если его пока не зовут в Европу, значит, в нем не видят потенциала, хотя футболист он хороший. Вообще, странный выбор — между Европой и Саудовской Аравией. В любом случае, раз пока нет предложений, в нем не очень‑то видят футболиста уровня европейского чемпионата. Поэтому оставайся, дорогой друг Сперцян, в «Краснодаре», поборись за чемпионство, порадуй российских болельщиков.