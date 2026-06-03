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Барко близок к подписанию нового контракта со «Спартаком»

сегодня, 18:46

Полузащитник Эсекьель Барко продолжит выступать за «Спартак».

Стороны находятся на финальной стадии согласования новой сделки. Информация о том, что футболист хочет вернуться в Аргентину, не соответствует действительности.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 20:28
Хорошо, если всё уладят и новый контракт с Барко будет подписан.
Всё-таки очень важный ключевой игрок для "Спартака" и уже вполне адаптирован для РПЛ.
Петроградец
Петроградец ответ yre9w9xk2k8e (раскрыть)
сегодня в 20:02
Не пусть остается, а слава богу, что остается. Такие игроки, как Барко, Вендел, Кордоба задают тон в РПЛ и не дают росфутболу еще быстрее деградировать.
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 19:48
Понятно.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:46
Я о тех Виктор , кто слухи распускает такие...что бы опять брожения вокруг Спартака начались ...Карседо же заявил , что будут бороться за золото...)
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 19:44
Ежу было понятно что останется. Из грандов очередь не стоит а возвращаться в нищий Индепендьете где и 0.5 ляма в год большая редкость- ехать из богатой Москвы ну такое))).. Предлагают 4 ляма-это икра черная уже и ни один латинос в мире не откажется от такой зп. Но на такую сумму он не тянет ИМХО. Мяч передерживает да и понты с пенальти уже достали если честно. Усиленно косит под Месси-прям заметно по нему. Но оставляют чтобы замену опять не искать в српчном порядке. Игрок хороший. Но зп 4 ляма заслуживали только три лега последних 10 лет. Адриано Фернандо и Промес. Остальное уже перебор-опять же ИМХО. Но плюсов в том что Барко останется все же больше!
yre9w9xk2k8e
yre9w9xk2k8e
сегодня в 19:30
Пусть остается... игру не портит, да и зарплата наверное не плохая у него.
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 19:22
А зачем он Зениту? На крайняк, могут Батрака забрить, тем более- с российским паспортом...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:19
Виктор кому это нужно...я вот подумал и мне мысль пришла ...а не с невы ли это ветер дует...)))
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 18:59
+10000000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
b548q487n2me
b548q487n2me
сегодня в 18:59
Думаю, что успешно переговоры пройдут и все будут довольны...
311
311
сегодня в 18:59
Глупо в самом расцвете сил возвращаться, никто ему там не будет и половины спартаковской зарплаты платить
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:58, ред.
Так щас принято просить о повышении зарплаты) Словами через рот люди договариваться разучились
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 18:53
Здравствуйте.

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Capral
Capral
сегодня в 18:51
Ну, уже легче. Барко нужен Спартаку, как и Сперцян Краснодару. Не понимаю только, зачем распускать ложные слухи о возможном желании игрока вернуться домой, к семье, кому нужна, эта глупая интрига???
Гость
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