Барко близок к подписанию нового контракта со «Спартаком»

Полузащитник Эсекьель Барко продолжит выступать за «Спартак».
Стороны находятся на финальной стадии согласования новой сделки. Информация о том, что футболист хочет вернуться в Аргентину, не соответствует действительности.
Полузащитник Эсекьель Барко продолжит выступать за «Спартак».
Стороны находятся на финальной стадии согласования новой сделки. Информация о том, что футболист хочет вернуться в Аргентину, не соответствует действительности.
Всё-таки очень важный ключевой игрок для "Спартака" и уже вполне адаптирован для РПЛ.
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