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Батраков отказал трём клубам АПЛ ради перехода в ПСЖ

сегодня, 21:21

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков близок к переходу в ПСЖ.

В подписании россиянина также были заинтересованы «Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», однако хавбек отказал этим летом.

Батраков серьёзно настроен на переход в ПСЖ, поэтому не хочет продолжить карьеру в АПЛ.

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Termez Zidan (раскрыть)
сегодня в 23:01
Логичный вопрос, а команды которым отказал Батраков с ним сейчас в одной комнате?!)
Sergo81
Sergo81 ответ баск (раскрыть)
сегодня в 22:58
В получении разрешения на работу в Англии есть некоторые исключения, так, например, клуб имеет право попросить выдать разрешение на работу для футболиста. Аргументация будет такой, что игрок обладает исключительным талантом, который поможет развитию спорта Великобритании. По такой норме в Челси попал Лукас Пиазон в свое время. Для такого разрешение не обязательно играть за сборную и рейтинг страны может быть за рамками топ. А расчёты и с Францией будут проходить через посредника, об этом уже писали. Другое дело, что он сам понимает, что Англия ему не нужна
Termez Zidan
Termez Zidan
сегодня в 22:56
А команды АПЛ в курсе, что Батраков супер пупер им отказал? Что то слишком его зарекламировали,такое чувство что Батраков,новая звезде вместо Месси и Роналду .
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 22:56
Что то не особо в это верится 😁
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 22:44
Мной тоже интересовались 17 клубов, МЮ, Реал Мадрид, Барселона, Атлетико М. Болтон, ТТХ, ПСЖ, Арсенал, Интер, Лиль, Марсель, но случилась ,«Стрела в колено» кто понял тот понял)
Sergo81
Sergo81
сегодня в 22:40
Подозреваю, что эта новость как повод для выбивания жирного контракта от одного известного Российского клуба. ПСЖ это, конечно, здорово. Но вот Забарный перешёл и что, нравится ему? Брали то как замену стареющему Маркиньосу. Но я сразу сказал, Маркиньос топ, Забарный по стилю вообще не подходит команде. На лавке сидят Заир, Маюлу, давно под основой ходят. Языка не знает явно, много сложностей. Но если зайдёт в ПСЖ, для меня это будет очень неожиданно, очень.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 22:25
Ещё неизвестно, перейдет Батраков в ПСЖ
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 22:11
Они не просто лучше, они на ТРИ головы сильней и опытнее. У Батрака нет никакого европейского опыта. Он способный парень, но даже в РПЛ, его не хватает на весь сезон...
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 22:09
Для начала надо дождаться этого перехода, а смотреть, уже по обстоятельствам. Пока, сложно, что-то сказать определенное...
Grizly88
Grizly88 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 22:09
Заир Эмери получше Батрака 1000%
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:07
Я в принципе согласен, но меня несколльккотсмущает глубина состава ПСЖ. Даже такой классный защитник как Забарные не более чем игрок ротации. Это значит Батракову, если он перейдет будет уготована жесткая борьба за место в основе, а может и просто лавка.
Grizly88
Grizly88 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:06
Невеш и Витиньо точно лучше Батрака. тоже не представляю кого он из этих двоих может вытеснить?
баск
баск
сегодня в 21:52
Это вздор, между АПЛ и РПЛ санкционно заморожены расчёты и не могут быть осуществлены, а значит невозможны и сами трансферы.
Так что Батраков героически "отказал" клубам АПЛ, которые его всё равно бы не купили..)

Да и разрешение на работу он не получил бы, так как в Англии практикуется довольно сложная система баллов, которые необходимо набрать, чтобы получить рабочую визу футбольного легионера.

Баллы начисляются за матчи в РПЛ (ранг которой не очень высок), за официальные матчи сборной (которых нет) и за официальные матчи в еврокубках, которых тоже нет. Батраков набрал бы баллов с гулькин нос, раза в 3 меньше нужного и не смог бы играть за команду АПЛ.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 21:49
Что АПЛ что ПСЖ не думаю что Батраку светит основное место. Лавочка ПСЖ по лучше если честно сказать. Да в Псж больше шансов выходить на поле против Тулуз, пока Основа ПСЖ отдыхает перед матчем лч. А в АПЛ такого ротации нету , график плотный , если конечно не выпустят против Мак Донса в кубке лиге. Конечно лучше играть против Тулуз , чем Мак Донса из 5-6 лиги.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 21:43
Новый конкурс небылиц, - заграница наше всё.
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 21:38
Тоже, пока не могу осознать...)))
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 21:32
Сюр какой то)))
particular
particular
сегодня в 21:30
Батраков дальновиднее Мбаппе, - ша́рит, куда за титулами следует идти...
Capral
Capral
сегодня в 21:29
Ну если так, то правильно, потому что в АПЛ его сожрут и поломают, а во Франции футбол мягче и не такой интенсивный, а главное- нет конкурентов у ПСЖ. Если переход состоится- для Локо это приговор, без Батрака теряется мысль в центре поля. ПСЖ? Не очень себе представляю, кого он может вытеснить со своей позиции... Но с другой стороны, такой тренер как Энрике может и ему найти место на поле.
Гость
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