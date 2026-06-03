Батраков отказал трём клубам АПЛ ради перехода в ПСЖ

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков близок к переходу в ПСЖ.
В подписании россиянина также были заинтересованы «Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», однако хавбек отказал этим летом.
Батраков серьёзно настроен на переход в ПСЖ, поэтому не хочет продолжить карьеру в АПЛ.
Так что Батраков героически "отказал" клубам АПЛ, которые его всё равно бы не купили..)
Да и разрешение на работу он не получил бы, так как в Англии практикуется довольно сложная система баллов, которые необходимо набрать, чтобы получить рабочую визу футбольного легионера.
Баллы начисляются за матчи в РПЛ (ранг которой не очень высок), за официальные матчи сборной (которых нет) и за официальные матчи в еврокубках, которых тоже нет. Батраков набрал бы баллов с гулькин нос, раза в 3 меньше нужного и не смог бы играть за команду АПЛ.