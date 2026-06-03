Моуриньо хочет, чтобы «Реал» покинули шесть футболистов

Жозе Моуриньо близок к назначению на должность главного тренера «Реала».
Португальский специалист определил список из игроков, которые должны покинуть мадридский клуб. Это сразу шесть футболистов — Франсиско Гарсия, Франко Мастантуоно, Эдуардо Камавинга, Родриго Силва, Даниэль Себальос и Рауль Асенсио.
Родриго еще неизвестно в каком состоянии вернется после крестов, да и кто его сейчас купит, пока он на травме?!
Фран Гарсия и Асенсио отличные варианты для любого середняка ЛаЛиги! Мастантуоно можно в аренду отдать, думаю в Дортмунде или в клубах СерииА заиграет ярче!
А вот с Камавинги можно прилично заработать. Хороший игрок, просто уступает в качестве Тчуамени и Вальверде