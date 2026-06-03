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Моуриньо хочет, чтобы «Реал» покинули шесть футболистов

вчера, 22:33

Жозе Моуриньо близок к назначению на должность главного тренера «Реала».

Португальский специалист определил список из игроков, которые должны покинуть мадридский клуб. Это сразу шесть футболистов — Франсиско Гарсия, Франко Мастантуоно, Эдуардо Камавинга, Родриго Силва, Даниэль Себальос и Рауль Асенсио.

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Все комментарии
2uv7purf5hgy
2uv7purf5hgy
вчера в 22:58
Посмотрим на сколько у него это все получится....
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:48
Себальоса давно нужно было сливать, говорят он в Аякс перейдет, для чего он Аяксу не понимаю.
Родриго еще неизвестно в каком состоянии вернется после крестов, да и кто его сейчас купит, пока он на травме?!
Фран Гарсия и Асенсио отличные варианты для любого середняка ЛаЛиги! Мастантуоно можно в аренду отдать, думаю в Дортмунде или в клубах СерииА заиграет ярче!
А вот с Камавинги можно прилично заработать. Хороший игрок, просто уступает в качестве Тчуамени и Вальверде
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:43
Мастантуоно стоило себя попробовать в Серии А уверен его это чемп
particular
particular
вчера в 22:41
Скульптор отсекает всё лишнее...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:41, ред.
Молодец, Фло. Вызвал Мавринью, тот принёс ему список, после чего Старик пошёл и отдал его в прессу. Теперь мы его читаем....

Вот все бы так, - по честному, а то остальные дурят нам головы...
lazzioll
lazzioll
вчера в 22:38
ну и не по кому особо горевать. Мастантуоно разве что не раскрылся еще
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