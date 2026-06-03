Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыТоварищеские матчи. Сборные 2026

Италия обыграла Люксембург в товарищеском матче

вчера, 23:37
ЛюксембургЛоготип футбольный клуб Люксембург0 : 1Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Италия в гостях обыграла Люксембург (1:0) в товарищеском матче.

Единственный гол в игре на 49-й минуте забил нападающий итальянцев Франческо Пио Эспозито.

Напомним, что как Италия, так и Люксембург не сыграют на предстоящем чемпионате мира.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сборная Бельгии обыграла Хорватию в товарищеском матче
02 июня
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос сделал голевой пас в матче за Бразилию
01 июня
Дубль Мане не спас сборную Сенегала от поражения в матче с США
01 июня
Дубль Ундава помог сборной Германии разгромить команду Финляндии
31 мая
ПСЖ во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов
30 мая
«Монца» вышла в Серию А
30 мая
Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 23:43
Было бы удивительно если бы не выиграли, хотя выиграли всего лишь с разницей в один забитый мяч, так что ничего особенного, но это и не матч официального турнира.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 