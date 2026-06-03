Италия обыграла Люксембург в товарищеском матче

вчера, 23:37

Италия в гостях обыграла Люксембург (1:0) в товарищеском матче.

Единственный гол в игре на 49-й минуте забил нападающий итальянцев Франческо Пио Эспозито.

Напомним, что как Италия, так и Люксембург не сыграют на предстоящем чемпионате мира.