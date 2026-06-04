Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Отец и агент Холанда опровергли возможный переход норвежца в «Реал»

сегодня, 08:31

Отец нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда Альф-Инге Холанд и агент игрока Рафаэла Пимента прокомментировали информацию о возможном трансфере форварда в «Реал».

Ранее кандидат в президенты мадридского клуба Энрике Рикельме сообщил о том, что «сливочные» приобретут норвежца в случае его победы на выборах, а также назвал ещё одно главное приобретение. Также на должность главы претендует действующий президент Флорентино Перес.

Всё это очень забавно, но не соответствует действительности. Мы желаем всего наилучшего обоим кандидатам на выборах в «Реале».

Подписывайся в ВК
Все новости
Энрике Рикельме пообещал подписать Холанда в «Реал»
Сегодня, 08:25
Слухи«Аль-Хиляль» предложил зарплату в 200 млн евро Дембеле
Сегодня, 00:44
Энрике Рикельме назвал звезду, которую подпишет в «Реал»
Сегодня, 00:06
СлухиХаби Алонсо хочет переманить в «Челси» сразу трёх игроков «Реала»
Вчера, 22:42
СлухиМоуриньо хочет, чтобы «Реал» покинули шесть футболистов
Вчера, 22:33
СлухиБатраков отказал трём клубам АПЛ ради перехода в ПСЖ
Вчера, 21:21
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:40
хоть бы голоса разделились ... весело бы !
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 10:57
Представил как они хором это говорят)
m42vkyyuj74x
m42vkyyuj74x
сегодня в 09:11
Перес выиграет, так что слова Рикельме ни о чем.
112910415
112910415
сегодня в 08:51
зря они, решение уже принято ! )
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 08:48
Как же здорово, когда отец и агент это 2 разных человека
nubom
nubom
сегодня в 08:40
Добрый день! Меня интересует вопрос: за победу в группе Заболотного VIP дают?
Drosmo
Drosmo
сегодня в 08:35
Отец Холанда пусть не обижается, но Рикельме уже всё решил и за него, и за самого Холанда. Так в том анекдоте:
- Драку заказывали?
- Нет.
- Извините, но уже оплачено.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 