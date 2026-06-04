Отец и агент Холанда опровергли возможный переход норвежца в «Реал»

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Отец нападающего «Манчестер Сити» и агент игрока Рафаэла Пимента прокомментировали информацию о возможном трансфере форварда в «Реал».

Ранее кандидат в президенты мадридского клуба сообщил о том, что «сливочные» приобретут норвежца в случае его победы на выборах, а также назвал ещё одно главное приобретение. Также на должность главы претендует действующий президент Флорентино Перес.