Отец и агент Холанда опровергли возможный переход норвежца в «Реал»

Отец нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда Альф-Инге Холанд и агент игрока Рафаэла Пимента прокомментировали информацию о возможном трансфере форварда в «Реал».
Ранее кандидат в президенты мадридского клуба Энрике Рикельме сообщил о том, что «сливочные» приобретут норвежца в случае его победы на выборах, а также назвал ещё одно главное приобретение. Также на должность главы претендует действующий президент Флорентино Перес.
Всё это очень забавно, но не соответствует действительности. Мы желаем всего наилучшего обоим кандидатам на выборах в «Реале».
- Драку заказывали?
- Нет.
- Извините, но уже оплачено.