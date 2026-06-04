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Мамаев заявил, что Мостовому нужно дать работу главным тренером

сегодня, 09:23

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев поделился мнением об экс-полузащитнике национальной команды Александре Мостовом.

Я реально не понимаю, как можно таких людей не рассматривать в качестве тренера или советника. Многие смеются над его регулярными высказываниями про нефутбольных людей, но давайте так — я вырос на трансляциях, где феерили Мостовой, Карпин, Никифоров и так далее. Это как сейчас мы смотрим на Матвея Сафонова, Сашу Головина. Прислушайтесь к таким людям, дайте им возможность попробовать. Они точно не сделают хуже тех, кого привозят.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 11:27
И дай название "Полосатая роба" или Век воли не видать. Самое то по его уровню.
112910415
112910415
сегодня в 11:17
приобретай команду, Паша !
позовёшь его тренером ! )
jfh43j8fmk44
jfh43j8fmk44
сегодня в 10:59
Желательно в Испании, или РПЛ, на другое он не согласен
Кроманьонец Неандертальцин
Кроманьонец Неандертальцин
сегодня в 10:51
Мостовой может взять пример с Канчельскиса. Андрей сейчас тренирует Брянское Динамо в Два А Серебре, хотя у него уже есть опыт. В Два Б есть клубы которые играют явно хуже бюджета. Вытягиваешь в Два А Серебро и дальше.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 10:07
Какой клуб рискнёт первым? Конечно, давать советы легко... Особенно из студии Матч ТВ — там эксперт на эксперте сидит и экспертом погоняет... Каждый считает, что у него исключительные аналитические способности... Как начинают всё раскладывать по полочкам, хочется гордиться ими, так толково это выглядит... Однако большинство экспертов имеют собственный неудачный опыт тренерской работы. Как можно учить тому, что у самих не получается? А Мамаев? Мне кажется, ему не стоит переживать за Мостового. Лучше бы сам попробовал тренировать....
Capral
Capral
сегодня в 09:27
Быть талантливым футболистом в прошлом- не значит быть талантливым тренером в настоящем.
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