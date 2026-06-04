Мамаев заявил, что Мостовому нужно дать работу главным тренером

Бывший футболист сборной России поделился мнением об экс-полузащитнике национальной команды .

Я реально не понимаю, как можно таких людей не рассматривать в качестве тренера или советника. Многие смеются над его регулярными высказываниями про нефутбольных людей, но давайте так — я вырос на трансляциях, где феерили Мостовой, Карпин, Никифоров и так далее. Это как сейчас мы смотрим на Матвея Сафонова, Сашу Головина. Прислушайтесь к таким людям, дайте им возможность попробовать. Они точно не сделают хуже тех, кого привозят.