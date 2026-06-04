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ГлавнаяНовостиЗаявки и составыГермания. Третья лига 2025/2026

«Мюнхен 1860» не получит лицензию на участие в третьем дивизионе

сегодня, 09:29

«Мюнхен 1860» не сможет получить необходимую лицензию для участия в Третьей лиге от Немецкого футбольного союза (DFB) из-за непредоставления требуемых доказательств ликвидности в установленный срок.

Это связано с невыполнением обязательств по финансированию со стороны акционера клуба Хасана Исмаика и связанных с ним компаний.

В сезоне 2025/26 команда заняла 9-е место в третьем дивизионе чемпионата. Один из старейших клубов Германии выигрывал Бундеслигу в 1966 году.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:26
клуб с историей ! ... жаль !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 11:24
Жаль.
Истинный мюнхенский клуб в нищете, и возможно, исчезнет с футбольной карты Германии
lazzioll
lazzioll
сегодня в 10:49
вот тут зачастую путаница с моментом возникновения сообщества спортивного и футбольного клуба. Бренд Мюнхен 1860 как спортивное общество появился в 1848 и переродился в 1860)) и это мог быть второй клуб старейший в мире после Шеффилда, но именно футбольный клуб Мюнхен на базе сообщества появился почти в 1900 где-то, через 40 лет только. Те же английские клубы сразу возникали как футбольные команды. В остальной Европе частой была ситуация когда шахматный клуб или прыгуны с шестом условно иногда по выходным поигрывали в футбол и создавал свою команду в итоге.

Похожая история у Лацио - 9 января 1900 года основано спортивное сообщество (легкая атлетика там. спортивная ходьба какая-то), а через год только появляется футбольная команда внутри сообщества.
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