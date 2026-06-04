«Мюнхен 1860» не получит лицензию на участие в третьем дивизионе

«Мюнхен 1860» не сможет получить необходимую лицензию для участия в Третьей лиге от Немецкого футбольного союза (DFB) из-за непредоставления требуемых доказательств ликвидности в установленный срок.
Это связано с невыполнением обязательств по финансированию со стороны акционера клуба Хасана Исмаика и связанных с ним компаний.
В сезоне 2025/26 команда заняла 9-е место в третьем дивизионе чемпионата. Один из старейших клубов Германии выигрывал Бундеслигу в 1966 году.
Истинный мюнхенский клуб в нищете, и возможно, исчезнет с футбольной карты Германии
Похожая история у Лацио - 9 января 1900 года основано спортивное сообщество (легкая атлетика там. спортивная ходьба какая-то), а через год только появляется футбольная команда внутри сообщества.