ESPN составил рейтинг лучших молодых футболистов ЧМ-2026

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Сайт ESPN опубликовал список лучших игроков не старше 21 года, которые выступят на чемпионате мира 2026 года. Речь идёт о тех, кому не исполнилось 22 на момент 1 июня 2026-го.

Рейтинг составил норвежский футбольный скаут и руководитель, бывший генеральный директор и спортивный директор «Монако» Тор-Кристиан Карлсен.

Отмечается, что перед составлением окончательного рейтинга были использованы консультации с профессиональными скаутами и спортивными директорами нескольких ведущих европейских клубов, а также некоторые онлайн-платформы для поиска игроков. Также сыграли свою роль личные предпочтения.

Возглавил список вингер сборной Испании и «Барселоны» . Второе место занял полузащитник сборной Турции и мадридского «Реала» . Третьим стал хавбек сборной Португалии и ПСЖ .