ESPN составил рейтинг лучших молодых футболистов ЧМ-2026

Сайт ESPN опубликовал список лучших игроков не старше 21 года, которые выступят на чемпионате мира 2026 года. Речь идёт о тех, кому не исполнилось 22 на момент 1 июня 2026-го.
Рейтинг составил норвежский футбольный скаут и руководитель, бывший генеральный директор и спортивный директор «Монако» Тор-Кристиан Карлсен.
Отмечается, что перед составлением окончательного рейтинга были использованы консультации с профессиональными скаутами и спортивными директорами нескольких ведущих европейских клубов, а также некоторые онлайн-платформы для поиска игроков. Также сыграли свою роль личные предпочтения.
Возглавил список вингер сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль. Второе место занял полузащитник сборной Турции и мадридского «Реала» Арда Гюлер. Третьим стал хавбек сборной Португалии и ПСЖ Жоау Невеш.
Также в топ-10 вошли: защитник Пау Кубарси (Испания, «Барселона»), полузащитник Николас Пас (Аргентина, «Комо»), вингер Дезире Дуэ (Франция, ПСЖ), хавбек Кенан Йилдыз (Турция, «Ювентус»), полузащитник Уоррен Заир-Эмери (Франция, ПСЖ), хавбек Леннарт Карл (Германия, «Бавария») и вингер Ян Диоманде (Кот-д'Ивуар, «РБ Лейпциг»).