«Ман Сити» может подать в суд из-за футболки «Реала» с фамилией Холанда

«Манчестер Сити» сделал заявление в связи с информацией о возможном переходе нападающего в «Реал».

Ранее кандидат в президенты мадридского клуба заявил о том, что одним из главных приобретений «сливочных» в случае его победы на выборах будет норвежский форвард. Он сообщил об этом в эфире программы, на которую пришёл с футболкой «Реала» с фамилией Холанда и 9-м номером на ней.

Появившиеся в Испании слухи о будущем Эрлинга Холанда — ложь. Такого не будет, и в контракте нет пункта, позволяющего это осуществить.

Мы рассматриваем возможность подачи в суд из-за использования образа нашего игрока в данном контексте.