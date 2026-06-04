«Ман Сити» может подать в суд из-за футболки «Реала» с фамилией Холанда

«Манчестер Сити» сделал заявление в связи с информацией о возможном переходе нападающего Эрлинга Холанда в «Реал».
Ранее кандидат в президенты мадридского клуба Энрике Рикельме заявил о том, что одним из главных приобретений «сливочных» в случае его победы на выборах будет норвежский форвард. Он сообщил об этом в эфире программы, на которую пришёл с футболкой «Реала» с фамилией Холанда и 9-м номером на ней.
Появившиеся в Испании слухи о будущем Эрлинга Холанда — ложь. Такого не будет, и в контракте нет пункта, позволяющего это осуществить.
Мы рассматриваем возможность подачи в суд из-за использования образа нашего игрока в данном контексте.
И кстати, если прецедент будет иметь место, то в суд могут подать оба клуба.