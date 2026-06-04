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«Ман Сити» может подать в суд из-за футболки «Реала» с фамилией Холанда

сегодня, 10:58

«Манчестер Сити» сделал заявление в связи с информацией о возможном переходе нападающего Эрлинга Холанда в «Реал».

Ранее кандидат в президенты мадридского клуба Энрике Рикельме заявил о том, что одним из главных приобретений «сливочных» в случае его победы на выборах будет норвежский форвард. Он сообщил об этом в эфире программы, на которую пришёл с футболкой «Реала» с фамилией Холанда и 9-м номером на ней.

Появившиеся в Испании слухи о будущем Эрлинга Холанда — ложь. Такого не будет, и в контракте нет пункта, позволяющего это осуществить.

Мы рассматриваем возможность подачи в суд из-за использования образа нашего игрока в данном контексте.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 11:39, ред.
Если и можно привлечь, то только Рикельме, как физ. лицо. Реал Мадрид к этому отношения не имеет.

И кстати, если прецедент будет иметь место, то в суд могут подать оба клуба.
particular
particular
сегодня в 11:34
Это из области публичной имиджевой пикировки Переса и Рекельме, а не повод для судебных тяжб и юридических коллизий...
112910415
112910415
сегодня в 11:06
едва ли за такое можно привлечь ...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 11:01
Не знаю кто в Реале выиграет выборы, но кто проиграет кажется понятно
Гость
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