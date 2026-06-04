«Арсенал» готов предложить 80 млн евро за Баркола

Форвард ПСЖ Брэдли Баркола может продолжить карьеру в Англии.
В подписании француза заинтересован «Арсенал». За трансфер нападающего этим летом «канониры» готовы заплатить 80 млн евро. Ранее сообщалось, что ПСЖ готов отпустить Баркола.
Форвард ПСЖ Брэдли Баркола может продолжить карьеру в Англии.
В подписании француза заинтересован «Арсенал». За трансфер нападающего этим летом «канониры» готовы заплатить 80 млн евро. Ранее сообщалось, что ПСЖ готов отпустить Баркола.
Барколя хороший вариант, молодой, техничный, резкий, любит и умеет идти в обводку, но хватит ли его на весь плотный сезон, где придется постоянно пахать, а не как в ПСЖ, играть на легке
Я бы рассмотрел Роджерса из Виллы. Да, он не вингер, но его можно переделать в вингера, т.к Морган обладает и хорошей скоростью, и удар, и в обороне помогает, и что самое важное, у него отличная выносливость!