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«Арсенал» готов предложить 80 млн евро за Баркола

сегодня, 11:17

Форвард ПСЖ Брэдли Баркола может продолжить карьеру в Англии.

В подписании француза заинтересован «Арсенал». За трансфер нападающего этим летом «канониры» готовы заплатить 80 млн евро. Ранее сообщалось, что ПСЖ готов отпустить Баркола.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 12:58
Ну то, что нам нужно усиливать левый фланг атаки это не новость, вопрос только кем??? При покупки игрока или даже игроков( в случае ухода и Мартинелли, и Троссарда) нужно учитывать и то, что Артета любит 1-универсалов, 2-пахарей, которые будут дисциплинированно отрабатывать и в обороне! всё это еще больше сужает круг потенциальных новичков....
Барколя хороший вариант, молодой, техничный, резкий, любит и умеет идти в обводку, но хватит ли его на весь плотный сезон, где придется постоянно пахать, а не как в ПСЖ, играть на легке
Я бы рассмотрел Роджерса из Виллы. Да, он не вингер, но его можно переделать в вингера, т.к Морган обладает и хорошей скоростью, и удар, и в обороне помогает, и что самое важное, у него отличная выносливость!
Comentarios
Comentarios
сегодня в 12:05
После финала ЛЧ решились
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 11:34
А почему Баркола? Его же все Барколя называют
112910415
112910415
сегодня в 11:30
поторговаться надо !
Гость
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