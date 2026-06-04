ФИФА запретила проносить многоразовые бутылки с водой во время ЧМ-2026

сегодня, 11:26

Зрителям не будет разрешено проносить многоразовые бутылки с водой на стадионы чемпионата мира 2026 года из-за соображений безопасности. Об этом заявила Международная федерация футбола после внесения в последний момент изменений в свой кодекс поведения.

Ранее руководящий орган разрешал проносить пустые, прозрачные, многоразовые пластиковые бутылки.

При этом, как сообщается, этот шаг вызвал обеспокоенность среди болельщиков из-за жары, поскольку температура во время некоторых матчей, как ожидается, будет колебаться от 26 до 28 градусов Цельсия, а также по поводу доступа к питьевой воде внутри стадионов.

ФИФА заявила, что будут приняты меры для решения таких проблем, отмечая, что тесно сотрудничает с комитетом каждого города-организатора и местными властями по вопросам борьбы с жарой для болельщиков, направляющихся на стадион, что может включать в себя использование распылителей воды, вентиляторов, пунктов раздачи воды, охлаждающих палаток и прочего на территории стадиона.

Отмечается, что на территории стадиона цены на бутылки с водой во время ЧМ -2026 останутся такими же, как и на другие мероприятия, проводимые на всех аренах.