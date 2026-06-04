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ФИФА запретила проносить многоразовые бутылки с водой во время ЧМ-2026

сегодня, 11:26

Зрителям не будет разрешено проносить многоразовые бутылки с водой на стадионы чемпионата мира 2026 года из-за соображений безопасности. Об этом заявила Международная федерация футбола после внесения в последний момент изменений в свой кодекс поведения.

Ранее руководящий орган разрешал проносить пустые, прозрачные, многоразовые пластиковые бутылки.

При этом, как сообщается, этот шаг вызвал обеспокоенность среди болельщиков из-за жары, поскольку температура во время некоторых матчей, как ожидается, будет колебаться от 26 до 28 градусов Цельсия, а также по поводу доступа к питьевой воде внутри стадионов.

ФИФА заявила, что будут приняты меры для решения таких проблем, отмечая, что тесно сотрудничает с комитетом каждого города-организатора и местными властями по вопросам борьбы с жарой для болельщиков, направляющихся на стадион, что может включать в себя использование распылителей воды, вентиляторов, пунктов раздачи воды, охлаждающих палаток и прочего на территории стадиона.

Отмечается, что на территории стадиона цены на бутылки с водой во время ЧМ-2026 останутся такими же, как и на другие мероприятия, проводимые на всех аренах.

Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде с участием 48 сборных.

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Все комментарии
57y8xyzx9g3b
57y8xyzx9g3b
сегодня в 13:01
У нас это давно практикуется
Kostya-515
Kostya-515
сегодня в 12:55
Следующая новость будет такая:
"ФИФА запретила приходить зрителям/болельщикам на матчи ЧМ в своей одежде. Возле стадиона будут развернуты палатки с официальной формой сборных, играющих в этот день на данном стадионе.
Любой человек обязан будет приобрести там форму сборной, за (на) которую пришел болеть (смотреть).
Отмечается, что на территории стадиона цены на формы сборных во время ЧМ-2026 останутся такими же, как и в официальных магазинах."
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 11:52
На всём хотят заработать
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