Флорентино Перес дал ответ по будущему Мбаппе в «Реале»

Президент «Реала» высказался о будущем нападающего в мадридском клубе.

Килиан Мбаппе — один из лучших игроков в мире, и он не уйдёт из «Реала». Достаточно взглянуть на его статистику, чтобы понять масштаб его влияния на игру, никто не должен сомневаться в таком выдающемся футболисте.