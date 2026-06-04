Флорентино Перес дал ответ по будущему Мбаппе в «Реале»

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о будущем нападающего Килиана Мбаппе в мадридском клубе.
Килиан Мбаппе — один из лучших игроков в мире, и он не уйдёт из «Реала». Достаточно взглянуть на его статистику, чтобы понять масштаб его влияния на игру, никто не должен сомневаться в таком выдающемся футболисте.
Мбаппе пока что самый талантливый, самый забивной нападающий в мире. Опытный тренер, обладающий не только высокой квалификацией, но и высоким авторитетом, легко выстроит игру команды так чтобы лидеры раскрылись с максимальной эффективностью.