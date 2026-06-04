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Флорентино Перес дал ответ по будущему Мбаппе в «Реале»

сегодня, 11:54

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о будущем нападающего Килиана Мбаппе в мадридском клубе.

Килиан Мбаппе — один из лучших игроков в мире, и он не уйдёт из «Реала». Достаточно взглянуть на его статистику, чтобы понять масштаб его влияния на игру, никто не должен сомневаться в таком выдающемся футболисте.

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Все комментарии
Hamman
Hamman
сегодня в 15:08
Достаточно вспомнить что пели ,,доброжелатели" Реала про Роналду. Всё тоже самое, бла бла бла Роналду играет только на свою статистику, Роналду разваливает команду, без Роналду в составе Реал играет гораздо в лучший футбол. По итогу уверен вряд ли найдется болельщик Реала, который скажет что трансфер португальца был ошибкой. Роналду в Реале переписал практически все рекорды Ла Лиги и Лиги Чемпионов.
Мбаппе пока что самый талантливый, самый забивной нападающий в мире. Опытный тренер, обладающий не только высокой квалификацией, но и высоким авторитетом, легко выстроит игру команды так чтобы лидеры раскрылись с максимальной эффективностью.
gjy998a7uk83
gjy998a7uk83
сегодня в 13:42
Камерунский Эму разваливает Реал,Перес не хочет признавать свои ошибки!!!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 13:19
Статистика со слабыми командами
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 12:04
Зато с Рикельме может быть весело, правда не факт что больше в хорошем смысле для клуба.
112910415
112910415
сегодня в 12:03
с Пересом скучно !
112910415
112910415
сегодня в 12:02
сенсации-то где ? )
Гость
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