В Челябинске модернизируют стадион для соответствия стандартам РПЛ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал о задачах местного футбольного клуба на сезон 2026/27.

«Челябинск», занявший 10-е место в турнирной таблице Первой лиги в минувшем сезоне, не получил от Российского футбольного союза ( РФС ) лицензию для выступления в РПЛ из-за отсутствия стадиона высшей категории.

Плох тот солдат, который не хочет быть генералом. Задача на следующий год для «Челябинска» — попасть в первую семёрку, занять место с первого по четвёртое тоже входит в эту задачу. Проект футбольного клуба «Челябинск» развивается, в этой связи у команды, как и любого живого организма, есть процесс развития. Всё должно быть правильным. Если команда будет достойна выйти в РПЛ по ходу сезона, мы будем это видеть и понимать. Сейчас исходим из задач, которые я вам сформулировал.