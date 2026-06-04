В Челябинске модернизируют стадион для соответствия стандартам РПЛ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал о задачах местного футбольного клуба на сезон 2026/27.
«Челябинск», занявший 10-е место в турнирной таблице Первой лиги в минувшем сезоне, не получил от Российского футбольного союза (РФС) лицензию для выступления в РПЛ из-за отсутствия стадиона высшей категории.
Плох тот солдат, который не хочет быть генералом. Задача на следующий год для «Челябинска» — попасть в первую семёрку, занять место с первого по четвёртое тоже входит в эту задачу. Проект футбольного клуба «Челябинск» развивается, в этой связи у команды, как и любого живого организма, есть процесс развития. Всё должно быть правильным. Если команда будет достойна выйти в РПЛ по ходу сезона, мы будем это видеть и понимать. Сейчас исходим из задач, которые я вам сформулировал.
Что касается инфраструктуры, мы занимаемся модернизацией Центрального стадиона. Задача, чтобы в течение обозримого времени инфраструктура соответствовала лицензии для игр в РПЛ. Работа в этом направлении ведётся.
Анекдот: Бежит значит солдат с поля боя, далеко бежит, его останавливает человек в погонах и кричит: "Я твой генерал! Вернись на поле боя!" А солдат такой "Генерал? Ничего себе я далеко убежал!"
Так что мотивация быть генералом такая себе, но губернатору не понять.
И вообще не очень применимая метафора к ситуации, причём здесь солдаты и генералы когда речь не о регалиях, а об участии. Просто ляпнул не подумав.