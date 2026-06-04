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Зырянов об обмене Гонду на Дивеева: «Мы всё сделали правильно»

сегодня, 12:48

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, выиграл ли клуб из Санкт-Петербурга от обмена нападающего Лусиано Гонду на защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

Пошёл ли полностью в плюс «Зениту» обмен Лусиано на Дивеева? Игорь Дивеев провёл все матчи, не пропустив практически ни одной тренировки. Поэтому скажу, что мы всё сделали правильно. И правильно Игоря готовили к играм, подводили в тренировочном процессе.

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Все комментарии
Sergo81
Sergo81
сегодня в 15:18
Сравнить обмен Дивеева можно только с покупкой Быстрова из Спартака. Карпин тогда популярно высказался о том трансфере. Всем не глупым понятно, что это значит
lazzioll
lazzioll
сегодня в 15:09
а кто-нибудь спрашивал? или он просто по форуму ходит и рассказывает веселые истории из стана Зенита. тут даже журналисты не упоминались. и вообще даже если кто-то и спрашивал. то зачем во время ПМЭФ? это типа пример прогрессивной экономики - обмен игроками?
lotsman
lotsman ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 14:34
Что, Семака так сильно боитесь?)
adekvat
adekvat
сегодня в 14:09
Еще бы Семака на какого нибудь тренера обменяли бы, цены бы вам не было.
112910415
112910415
сегодня в 13:54
да, всё правильно сделали !
в отличие от тех, кто неправильно !
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 13:18
Зырянов ещё и экономист? Вот, оказывается, что на повестке дня ПМЭФ обсуждают?! Трансферный делишки Зенита?!
8ndasn6jqnmk
8ndasn6jqnmk
сегодня в 13:02
Костя просто так трындеть не будет...
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