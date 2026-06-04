Зырянов об обмене Гонду на Дивеева: «Мы всё сделали правильно»

Председатель правления «Зенита» во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, выиграл ли клуб из Санкт-Петербурга от обмена нападающего на защитника ЦСКА .

Пошёл ли полностью в плюс «Зениту» обмен Лусиано на Дивеева? Игорь Дивеев провёл все матчи, не пропустив практически ни одной тренировки. Поэтому скажу, что мы всё сделали правильно. И правильно Игоря готовили к играм, подводили в тренировочном процессе.