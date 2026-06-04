Тюкавин провёл зарядку для участников забега на ПМЭФ

Нападающий московского «Динамо» и сборной России в рамках мероприятий клуба на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) провёл зарядку для участников традиционного забега.

В 2026 году забег называется «Борись и побеждай».

Я в прекрасном настроении, в столь раннее время я даже на рыбалку не просыпался. «Динамо» предложило мне посетить форум, не было вариантов, пришлось соглашаться. Классное мероприятие. Я забег начну точно, а там посмотрим, насколько сил хватит. Дистанция по центру города, если была бы возможность, пробежал бы больше. Здесь собрались любители своего дела, кому это нравится, молодцы.