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Тюкавин провёл зарядку для участников забега на ПМЭФ

сегодня, 12:58

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин в рамках мероприятий клуба на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) провёл зарядку для участников традиционного забега.

В 2026 году забег называется «Борись и побеждай».

Я в прекрасном настроении, в столь раннее время я даже на рыбалку не просыпался. «Динамо» предложило мне посетить форум, не было вариантов, пришлось соглашаться. Классное мероприятие. Я забег начну точно, а там посмотрим, насколько сил хватит. Дистанция по центру города, если была бы возможность, пробежал бы больше. Здесь собрались любители своего дела, кому это нравится, молодцы.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:49
в здоровом теле здоровый дух, как говорится !
ejzp78bvep9k
ejzp78bvep9k
сегодня в 13:01
Хорошее дело сделал... заодно пиар получил...
Гость
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