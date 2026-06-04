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Перес заявил, что подпишет Конате, если останется президентом «Реала»

сегодня, 13:18

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал о трансферных планах клуба, если он будет снова избран на пост главы мадридцев.

Выборы президента «Реала» пройдут 7 июня.

Пока я остаюсь президентом, в нашей команде будут играть лучшие футболисты мира. А к следующему сезону мы укрепим состав отличными игроками на всех позициях.

Мы работаем над всеми этими приобретениями. Могу вас заверить: если я останусь президентом «Реала», один из величайших защитников мира, Конате, будет играть за «Реал» уже со следующего сезона. И он будет не единственным первоклассным защитником, который прибудет в команду, если я продолжу руководить «Реалом».

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Все комментарии
Drosmo
Drosmo
сегодня в 14:49
Да уж, выборы везде одинаковы, не важно, политика это или спорт. Везде одно и тоже, горы красивых обещаний, громкие лозунги, заоблачная самоуверенность... Для полноты картины ещё не хватает пакетов с гречкой, маслом и колбасой всем избирателям.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 13:52
Интересно, кто-нибудь записывает за Пересом и его соперником обещания, которые они дают? Хорошо, что выборы президента Реала состоятся 7 июня. Чего ждать от выборов? Скорее всего победа достанется Пересу. Принесёт ли это пользу Реалу? Сомневаюсь, зато Флорентино удовлетворит свои амбиции. Наведёт ли порядок Моуриньо? Нет, он только обострит ситуацию в лучшем клубе мира. Какой выход? Отставка Переса, добровольная, ради Королевского клуба. Только так человек, чьи заслуги перед Реалом трудно переоценить, спасёт свою репутацию. А Реал был, есть и будет!!!
Гость
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