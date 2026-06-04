Перес заявил, что подпишет Конате, если останется президентом «Реала»

Президент «Реала» рассказал о трансферных планах клуба, если он будет снова избран на пост главы мадридцев.

Выборы президента «Реала» пройдут 7 июня.

Пока я остаюсь президентом, в нашей команде будут играть лучшие футболисты мира. А к следующему сезону мы укрепим состав отличными игроками на всех позициях.

Мы работаем над всеми этими приобретениями. Могу вас заверить: если я останусь президентом «Реала», один из величайших защитников мира, Конате, будет играть за «Реал» уже со следующего сезона. И он будет не единственным первоклассным защитником, который прибудет в команду, если я продолжу руководить «Реалом».