Маркиньос подошёл к Габриэлю после финала ЛЧ, вспомнив момент с ЧМ-2022

Капитан ПСЖ Маркиньос рассказал, почему подошёл обнять расстроенного защитника «Арсенала» Габриэля Магальяйнса сразу после окончания финала Лиги чемпионов.
Французская команда одержала победу (1:1, 4:3 по пенальти) и выиграла турнир второй год подряд. Магальяйнс не забил последний одиннадцатиметровый в игре.
Через день я получил от него сообщение с благодарностью за этот момент, поддержку, объятия и слова, которые я ему сказал.
Я сказал ему, что для меня это была самая большая победа в тот вечер и что реакция, которую она вызвала, была великолепной. Моя мама подошла, гордясь тем, что я сделал, вместе с моей женой, семьёй и братьями. Это была лучшая награда, которую я получил в тот вечер.
Маркиньос пережил нечто подобное на чемпионате мира 2022 года, когда промахнулся с решающего пенальти в серии послематчевых одиннадцатиметровых с Хорватией в 1/4 финала, после чего южноамериканская команда завершила выступление на турнире.
Я был готов и настроен праздновать. Но когда побежал, то увидел его прямо перед собой и свою команду, пробежавшую мимо него — та же картина, что и после моего промаха с пенальти в 2022 году.
Тогда я начал думать о своём товарище по команде [сборной Бразилии], проявил сочувствие, потому что сам пережил подобный момент и понимаю ответственность.
Я сказал, чтобы он оставался сильным, высоко держал голову, потому что у него был невероятный сезон и матч.
Сказал ему, что, на мой взгляд, он был лучшим центральным защитником в мире в этом сезоне. Он просто не заслуживал нести это бремя, потому что, конечно, все мы хотим забивать пенальти.
Сказал ему, что ничто в этом моменте не омрачит его прекрасный сезон и что он нам очень понадобится. Это были мои слова, чтобы он как можно быстрее пережил этот момент, потому что он нам очень скоро понадобится.