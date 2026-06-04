Маркиньос подошёл к Габриэлю после финала ЛЧ, вспомнив момент с ЧМ-2022

сегодня, 14:48

Капитан ПСЖ рассказал, почему подошёл обнять расстроенного защитника «Арсенала» сразу после окончания финала Лиги чемпионов.

Французская команда одержала победу (1:1, 4:3 по пенальти) и выиграла турнир второй год подряд. Магальяйнс не забил последний одиннадцатиметровый в игре.

Через день я получил от него сообщение с благодарностью за этот момент, поддержку, объятия и слова, которые я ему сказал. Я сказал ему, что для меня это была самая большая победа в тот вечер и что реакция, которую она вызвала, была великолепной. Моя мама подошла, гордясь тем, что я сделал, вместе с моей женой, семьёй и братьями. Это была лучшая награда, которую я получил в тот вечер.

Маркиньос пережил нечто подобное на чемпионате мира 2022 года, когда промахнулся с решающего пенальти в серии послематчевых одиннадцатиметровых с Хорватией в 1/4 финала, после чего южноамериканская команда завершила выступление на турнире.