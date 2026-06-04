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Маркиньос подошёл к Габриэлю после финала ЛЧ, вспомнив момент с ЧМ-2022

сегодня, 14:48
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналЗакончился после серии пенальти

Капитан ПСЖ Маркиньос рассказал, почему подошёл обнять расстроенного защитника «Арсенала» Габриэля Магальяйнса сразу после окончания финала Лиги чемпионов.

Французская команда одержала победу (1:1, 4:3 по пенальти) и выиграла турнир второй год подряд. Магальяйнс не забил последний одиннадцатиметровый в игре.

Через день я получил от него сообщение с благодарностью за этот момент, поддержку, объятия и слова, которые я ему сказал.

Я сказал ему, что для меня это была самая большая победа в тот вечер и что реакция, которую она вызвала, была великолепной. Моя мама подошла, гордясь тем, что я сделал, вместе с моей женой, семьёй и братьями. Это была лучшая награда, которую я получил в тот вечер.

Маркиньос пережил нечто подобное на чемпионате мира 2022 года, когда промахнулся с решающего пенальти в серии послематчевых одиннадцатиметровых с Хорватией в 1/4 финала, после чего южноамериканская команда завершила выступление на турнире.

Я был готов и настроен праздновать. Но когда побежал, то увидел его прямо перед собой и свою команду, пробежавшую мимо него — та же картина, что и после моего промаха с пенальти в 2022 году.

Тогда я начал думать о своём товарище по команде [сборной Бразилии], проявил сочувствие, потому что сам пережил подобный момент и понимаю ответственность.

Я сказал, чтобы он оставался сильным, высоко держал голову, потому что у него был невероятный сезон и матч.

Сказал ему, что, на мой взгляд, он был лучшим центральным защитником в мире в этом сезоне. Он просто не заслуживал нести это бремя, потому что, конечно, все мы хотим забивать пенальти.

Сказал ему, что ничто в этом моменте не омрачит его прекрасный сезон и что он нам очень понадобится. Это были мои слова, чтобы он как можно быстрее пережил этот момент, потому что он нам очень скоро понадобится.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 15:17
Эх, читая это сразу вспомнилось…2008 год, Москва, ливень, финал лиги чемпионов, серия послематчевых 11-ти метровых, решающий пенальти (забей и всё), и Терри поскальзывается и мяч летит мимо створа.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 15:09
Зобнина включил
6nepg3w3us3n
6nepg3w3us3n
сегодня в 14:54
Бразил поддержал бразила
Гость
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