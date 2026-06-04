Маркиньос принял решение остаться в ПСЖ

Защитник Маркиньос, скорее всего, не покинет ПСЖ.
Несмотря на слухи в СМИ, бразилец не собирается покидать парижан этим летом. Теперь ПСЖ нужно принять решение о будущем футболиста, потому что команда ищет нового центрального защитника.
Защитник Маркиньос, скорее всего, не покинет ПСЖ.
Несмотря на слухи в СМИ, бразилец не собирается покидать парижан этим летом. Теперь ПСЖ нужно принять решение о будущем футболиста, потому что команда ищет нового центрального защитника.
Маркиньосу уже всё-таки 32 исполнилось.