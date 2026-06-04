Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2025/2026

Маркиньос принял решение остаться в ПСЖ

сегодня, 14:58

Защитник Маркиньос, скорее всего, не покинет ПСЖ.

Несмотря на слухи в СМИ, бразилец не собирается покидать парижан этим летом. Теперь ПСЖ нужно принять решение о будущем футболиста, потому что команда ищет нового центрального защитника.

Подписывайся в ВК
Все новости
ПСЖ  Маркиньос
Перевод с x.com Фото: Сайт Лиги 1
Слухи«Манчестер Юнайтед» хочет усилиться вингером «Вест Хэма»
Сегодня, 11:45
Слухи«Арсенал» готов предложить 80 млн евро за Баркола
Сегодня, 11:17
Кунде высказался о возможном уходе из «Барселоны»
Сегодня, 10:17
Флорентино Перес оценил вероятность выкупа Нико Паса у «Комо»
Сегодня, 09:14
Отец и агент Холанда опровергли возможный переход норвежца в «Реал»
Сегодня, 08:31
Энрике Рикельме пообещал подписать Холанда в «Реал»
Сегодня, 08:25
Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 15:48
Всё равно нужен молодой защитник на смену и перспективу.
Маркиньосу уже всё-таки 32 исполнилось.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 