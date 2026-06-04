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«Наполи» объявил об уходе Антонио Конте

сегодня, 15:12

Пресс-служба «Наполи» объявила об уходе Антонио Конте. Итальянец покидает пост главного тренера клуба.

Соглашение с наставником было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Конте возглавлял неаполитанцев с 2024 года. Под его руководством «Наполи» выиграл Серию А в сезоне-2024/25, а также стал обладателем Суперкубка Италии.

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02 июня
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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 18:50
Возможно какой-то конфликт с руководством клуба возник,
с тем же Лаурентисом, у которого характер ещё тот...
Но вот теперь интересно, какой клуб возглавит Конте в следующем сезоне?
А может быть сборную Италии?
DXTK
DXTK
сегодня в 17:58
Завтра будет инфа Конте может возглавить Реал.......еще один кандидат для списка Переса.

PS Конте почти второй особенный только на минимальках, но под ЛЧ его лучше не брать слаб он........если только постараться титул забрать у Барсы, здесь Конте может дать результат.........Конте тренировал многих кого тренировал Моуриньо......Интер, Челси, Тоттенхэм.......Реал ????
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 17:12
Ну он и так уже задержался в клубе. 2 сезона слишком много для него. Можно было вообще после победного уходить
Groboyd
Groboyd ответ nqkvag9cp7u9 (раскрыть)
сегодня в 16:29
Это решение Конте уйти из Наполи.
112910415
112910415
сегодня в 16:11
характер сложный ?!
nqkvag9cp7u9
nqkvag9cp7u9
сегодня в 15:45
Не совсем понимаю решение руководства клуба... чем не угодил он?
Гость
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