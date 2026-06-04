«Наполи» объявил об уходе Антонио Конте

Пресс-служба «Наполи» объявила об уходе Антонио Конте. Итальянец покидает пост главного тренера клуба.
Соглашение с наставником было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Конте возглавлял неаполитанцев с 2024 года. Под его руководством «Наполи» выиграл Серию А в сезоне-2024/25, а также стал обладателем Суперкубка Италии.
с тем же Лаурентисом, у которого характер ещё тот...
Но вот теперь интересно, какой клуб возглавит Конте в следующем сезоне?
А может быть сборную Италии?
PS Конте почти второй особенный только на минимальках, но под ЛЧ его лучше не брать слаб он........если только постараться титул забрать у Барсы, здесь Конте может дать результат.........Конте тренировал многих кого тренировал Моуриньо......Интер, Челси, Тоттенхэм.......Реал ????