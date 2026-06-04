«Наполи» объявил об уходе Антонио Конте

сегодня, 15:12

Пресс-служба «Наполи» объявила об уходе . Итальянец покидает пост главного тренера клуба.

Соглашение с наставником было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Конте возглавлял неаполитанцев с 2024 года. Под его руководством «Наполи» выиграл Серию А в сезоне-2024/25, а также стал обладателем Суперкубка Италии.