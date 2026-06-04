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Футболистам сборной Ирана выдали визы для участия в чемпионате мира

сегодня, 15:47

Футболисты сборной Ирана получили визы для участия в чемпионате мира 2026 года. Об этом иранской гостелерадиокомпании сообщил посол исламской республики в Турции Мохаммад Хасан Хабиболла-заде.

Визы для игроков сборной Ирана были выданы в течение 48 часов без необходимости личного присутствия футболистов и без прохождения процедуры снятия отпечатков пальцев в посольстве Мексики.

В конце мая стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) одобрила перенос базы национальной команды на турнире из США в Мексику.

Все три встречи группового этапа сборной Ирана запланированы в США. Команда выступит в группе G с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией.

ЧМ-2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

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