Глава «Урала» опроверг информацию об отставке Березуцкого

Президент «Урала» прокомментировал информацию о прекращении сотрудничества с главным тренером .

Сообщения о том, что мы расстались с Василием Березуцким не соответствуют действительности. Я сказал журналистам, что сейчас у нас все в отпуске — и игроки, и тренеры. Больше ничего. Всё остальное — домыслы. Давайте не будем торопить события!