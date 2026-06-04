Глава «Урала» опроверг информацию об отставке Березуцкого

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о прекращении сотрудничества с главным тренером Василием Березуцким.
Сообщения о том, что мы расстались с Василием Березуцким не соответствуют действительности. Я сказал журналистам, что сейчас у нас все в отпуске — и игроки, и тренеры. Больше ничего. Всё остальное — домыслы. Давайте не будем торопить события!
Проблемы Урала начались с травмы атакующего полузащитника Акбашева. Бывает, да, причём, не в первый раз по ходу сезона. Прежний тренер Ромащенко в этом случае ставил туда молодого Ишкова, и очень даже получалось. Но Василий Владимирович лёгких путей не ищет! Под нападающего мы поставим Лео Кордейру! Весьма квалицированный бразилец, но во-первых, "хрустальный" Лео большую часть сезона был травмирован и к данному матчу не совсем готов, а во-вторых, не его это позиция. Он, скорее, "реджиста", как раньше говорили, т.е. диспетчер из глубины. А на этой позиции нужна физика, чего у Лео отродясь не было. Понятное дело, что ничего не получилось.
Ага! Не получается. Ладно, в перерыве мы выпустим под нападающего Егора Богомольского! Василий, Вы серьёзно? Его не то что тактически безупречные подопечные Вадима Евсеева, его даже защитники Чайки всерьёз не воспринимают! Спойлер: с Богомольским тоже ничего не получилось. За то, видимо для увеселения почтеннейшей публики, мы убрали с поля единственного вменяемого опорника Сунгатуллина, а Лео отправили в свободное плавание! За счёт каких ресурсов должен Лео там что-то сделать?..
Опять не получается. Тогда мы сделаем финт ушами! Мы уберём лучшего (а в контексте нынешнего Урала единственного) нападающего Секулича и поставим ... возрастного защитника Филиппенко! Ааааа!!!... Болельщики Урала напугались, что в Василия Березуцкого вселился Юрген Клопп! Не-а, не вселился! Всё нормально, наш Вася с нами и продолжает радовать нас умопомрачительными тренерскими решениями! Заодно мы ещё уберём последнего опорника Дмитрия Иванисеню! Не ахти какой футболист, честно говоря, но хоть что-то мог в опорной зоне сделать. Ха, как тебе такое Вадим Евсеев?! Да, нормально, конечно!
Капитан Урала лучший защитники Бегич зачем-то телепортируется в позиционную атаку, где у него никогда ничего не получалось. Филиппенко совершенно беспомощен против атаки Динамо, а в опорной гуляет ветер вместе с контратакой динамовцев. Через две минуты второй гол в ворота Урала чего и следовало ожидать.
А зачем, кстати, эта хитрая перестановка? Да, надо атаковать. Да, Секулич закрыт наглухо. Так выпусти ты нападающего Евгения Маркова хотя бы. Согласен, что Евгений совершенно не умеет забивать (2 сезона, 0 голов), но от него иногда мяч может удачно отскочить, чем пользуются более расторопные партнёры.
С этим тоже ничего не получилось. Урал продолжал бежать вперёд, навешивать, изображать лютую активность, не имея ни единой мысли. Под конец смешались в кучу кони, люди (неплохой каламбурчик получился! :))), Урал продолжал изображать бесполезную отчаянную активность, а Вадим Евсеев довольно потирал руки: "@@@ вам, а не РПЛ"!
Как-то так...
Извиняясь, если слишком резко высказался о Василии Владимировиче! Просто не могу без сарказма его деяния в Урале комментировать. Василий, до свидания! Имей совесть! Уходи!