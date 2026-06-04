«Динамо» всерьёз рассматривало кандидатуру Гусева на пост главного тренера

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, что в клубе рассматривали кандидатуру Ролана Гусева на должность главного тренера в следующем сезоне.
22 мая было объявлено об уходе Гусева из клуба, стороны не стали продлевать соглашение. Команду возглавил немецкий специалист Сандро Шварц, уже работавший в ней с 2020 по 2022 год.
Как было принято решение о назначении Шварца
Сложно, потому что всерьёз рассматривали кандидатуру Ролана Александровича. Он работал вторую половину сезона в клубе и показал определённый результат. Да, поставленная задача не была выполнена, но работу его оцениваем позитивно. Но с Сандро нас связывают хорошие воспоминания. Он покинул нас не по футбольным причинам. У него долгосрочный контракт, по итогам внутренних обсуждений приняли решение, что команду возглавит именно он.
Какое мнение на совете директоров было у Пивоварова
Не буду раскрывать детали. Это внутренние дискуссии. Наше общее решение, что новым тренером будет Сандро Шварц.