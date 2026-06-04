«Динамо» всерьёз рассматривало кандидатуру Гусева на пост главного тренера

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Генеральный директор московского «Динамо» во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, что в клубе рассматривали кандидатуру на должность главного тренера в следующем сезоне.

22 мая было объявлено об уходе Гусева из клуба, стороны не стали продлевать соглашение. Команду возглавил немецкий специалист , уже работавший в ней с 2020 по 2022 год.