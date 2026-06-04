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«Динамо» всерьёз рассматривало кандидатуру Гусева на пост главного тренера

сегодня, 16:11

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, что в клубе рассматривали кандидатуру Ролана Гусева на должность главного тренера в следующем сезоне.

22 мая было объявлено об уходе Гусева из клуба, стороны не стали продлевать соглашение. Команду возглавил немецкий специалист Сандро Шварц, уже работавший в ней с 2020 по 2022 год.

Как было принято решение о назначении Шварца

Сложно, потому что всерьёз рассматривали кандидатуру Ролана Александровича. Он работал вторую половину сезона в клубе и показал определённый результат. Да, поставленная задача не была выполнена, но работу его оцениваем позитивно. Но с Сандро нас связывают хорошие воспоминания. Он покинул нас не по футбольным причинам. У него долгосрочный контракт, по итогам внутренних обсуждений приняли решение, что команду возглавит именно он.

Какое мнение на совете директоров было у Пивоварова

Не буду раскрывать детали. Это внутренние дискуссии. Наше общее решение, что новым тренером будет Сандро Шварц.

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Все комментарии
particular
particular
сегодня в 17:57
Однако, у нас со времён царя Петра, всё больше на запад смотрят, типа, там самые натренированные тренера...
Capral
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 16:42
Не Динамо, а ВТБ.
Capral
Capral
сегодня в 16:42, ред.
Никогда не рассматривал серьезно Гусева как ГТ, но поступили с ним подленько- в духе банкиров ВТБ, что и следовало ожидать... Докатиться до того, чтобы один приезжий барыга на банкирские деньги зазывал своего кореша- другого барыгу- это говорит только о том, что банку безразлична судьба клуба... В прошлом году, шварц работая в США, в течении одной недели вылетел сразу из трех турниров, один из них, был "Открытый кубок США". Ну а вишенкой на торте, стало ожидаемое увольнение этого м......а из Р/Б, после того, как недотренер не попал даже в ПО любительской МЛС.......................................
Alex_67
Alex_67
сегодня в 16:17
Динамо все делает серьезно, даже глупости...
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