Энрике Рикельме заверил, что всё равно подпишет Холанда в «Реал»

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Кандидат в президенты «Реала» вчера, 3 июня, заявил, что подпишет нападающего в мадридский клуб, если выиграет на выборах в президенты «сливочных».

Сегодня, 4 июня, представители норвежца опровергли какие-либо договорённости с Рикельме. Несмотря на это, бизнесмен настаивает на своём.