Энрике Рикельме заверил, что всё равно подпишет Холанда в «Реал»

Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме вчера, 3 июня, заявил, что подпишет нападающего Эрлинга Холанда в мадридский клуб, если выиграет на выборах в президенты «сливочных».
Сегодня, 4 июня, представители норвежца опровергли какие-либо договорённости с Рикельме. Несмотря на это, бизнесмен настаивает на своём.
В контракте Холанда есть сумма отступных. Если я одержу победу на выборах, мы его подпишем. Я не буду портить свою репутацию просто так.
Холанд, конечно, останется в Манчестере
А во-вторых, если бы этот клоун хоть немного был в теме, а не бросался пустыми обещаниями, то знал бы, что в контракте Холанда отсутствует пункт об отступных. Но видимо этому организму так сильно хочется к кормушке, что его уже ничего не останавливает.