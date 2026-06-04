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Энрике Рикельме заверил, что всё равно подпишет Холанда в «Реал»

сегодня, 16:27

Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме вчера, 3 июня, заявил, что подпишет нападающего Эрлинга Холанда в мадридский клуб, если выиграет на выборах в президенты «сливочных».

Сегодня, 4 июня, представители норвежца опровергли какие-либо договорённости с Рикельме. Несмотря на это, бизнесмен настаивает на своём.

В контракте Холанда есть сумма отступных. Если я одержу победу на выборах, мы его подпишем. Я не буду портить свою репутацию просто так.

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Все комментарии
Agamaga005
Agamaga005 ответ Hamman (раскрыть)
сегодня в 18:40
"Даже если его не выберут, то он всё равно станет президентом"... Как демократично!
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 18:37
А что вам не нравится? Не единорос, много не обещает, всего лишь подписать одного, одно громкое имя!
Lobo77
Lobo77 ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 18:29
Мешок на голову - и в колодец. Точнее в тоннель под ЛаМанш.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 18:10
Это и есть программа этого быдлована?
particular
particular
сегодня в 17:59
Пустословие - не лучшая платформа для выборов...
Hamman
Hamman
сегодня в 17:17
Завтра будет новость - Рикельме сказал что даже если его не выберут, то он всё равно станет президентом! Естественно чтобы не портить свою репутацию
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 16:41
Рикельме искушает сливочных собратьев ))
Холанд, конечно, останется в Манчестере
Drosmo
Drosmo
сегодня в 16:32, ред.
Что это олень несёт. Во-первых, как он собрался подписывать Холанда без его согласия? Или он думает, что выплатив отступные, игрока не обязательно спрашивать, хочет ли он переходить из одного клуба в другой. Просто как раба выкупит.

А во-вторых, если бы этот клоун хоть немного был в теме, а не бросался пустыми обещаниями, то знал бы, что в контракте Холанда отсутствует пункт об отступных. Но видимо этому организму так сильно хочется к кормушке, что его уже ничего не останавливает.
Гость
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