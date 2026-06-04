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Улицу в Париже «назвали» в честь Сафонова

сегодня, 16:28

Творческий коллектив The True Frame провёл акцию в связи с победой «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26.

Его участники приклеили на здания в Париже посвящённые игрокам наклейки, стилизованные под таблички, на которых пишутся названия улиц.

Улица Вьей-дю-Тампль «стала» носить имя «Матвей-дю-Тампль» в честь российского вратаря столичного клуба Матвея Сафонова.

ПСЖ выиграл ЛЧ во второй раз подряд, обыграв 30 мая в Будапеште английский «Арсенал» (1:1, 4:3 по пенальти). Сафонов отыграл встречу полностью, включая серию одиннадцатиметровых.

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Все комментарии
uaz5m7kar7z7
uaz5m7kar7z7
сегодня в 18:59
После третьей победы может и памятник поставят на этой улице
Futurista
Futurista ответ баск (раскрыть)
сегодня в 18:56
Хвича кипеш))...
баск
баск
сегодня в 18:40
Действительно, любопытный флешмоб)

Временно переименованными при помощи стилизованных наклеек в честь игроков и тренеров ПСЖ оказались 14 объектов, включая некоторые улицы и мосты. Причём, само "переименование" было направлено на по возможности максимальное сохранение лексической преемственности названия..)

Так, в честь Усмана Дембеле бульвар Осман переименован в бульвар Усман;
площадь полковника Фабьена стала площадью полковника Фабиана, в честь
Фаби Руиса; улица Ша-ки-Пеш стала улицей Хвича-ки-Пеш в честь Кварацхелии;
мост Бир-Хакейм стал мостом Бир-Хакими в честь Ашрафа Хакими и т.д.

Городские власти отнеслись с пониманием и не стали сдирать наклейки, а также вылавливать и наказывать организаторов мероприятия)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:09
Матвею надо снять квартиру на этой улице. Хотя бы на недельку, и сделать фотосессию...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 17:55, ред.
3-ю ЛЧ возьмут, того и гляди реально под пацанов название улиц поменяют. И ведь всё для этого у ПСЖ есть.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 16:46
Лавочки в Париже назвали в честь Шевалье и тех кто верил в него
Capral
Capral
сегодня в 16:31
А в честь грузина почему не назвали наклейками? Безобразие!!!
Гость
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