Улицу в Париже «назвали» в честь Сафонова

сегодня, 16:28

Творческий коллектив The True Frame провёл акцию в связи с победой «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26.

Его участники приклеили на здания в Париже посвящённые игрокам наклейки, стилизованные под таблички, на которых пишутся названия улиц.

Улица Вьей-дю-Тампль «стала» носить имя «Матвей-дю-Тампль» в честь российского вратаря столичного клуба .