Улицу в Париже «назвали» в честь Сафонова

Творческий коллектив The True Frame провёл акцию в связи с победой «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26.
Его участники приклеили на здания в Париже посвящённые игрокам наклейки, стилизованные под таблички, на которых пишутся названия улиц.
Улица Вьей-дю-Тампль «стала» носить имя «Матвей-дю-Тампль» в честь российского вратаря столичного клуба Матвея Сафонова.
ПСЖ выиграл ЛЧ во второй раз подряд, обыграв 30 мая в Будапеште английский «Арсенал» (1:1, 4:3 по пенальти). Сафонов отыграл встречу полностью, включая серию одиннадцатиметровых.
Временно переименованными при помощи стилизованных наклеек в честь игроков и тренеров ПСЖ оказались 14 объектов, включая некоторые улицы и мосты. Причём, само "переименование" было направлено на по возможности максимальное сохранение лексической преемственности названия..)
Так, в честь Усмана Дембеле бульвар Осман переименован в бульвар Усман;
площадь полковника Фабьена стала площадью полковника Фабиана, в честь
Фаби Руиса; улица Ша-ки-Пеш стала улицей Хвича-ки-Пеш в честь Кварацхелии;
мост Бир-Хакейм стал мостом Бир-Хакими в честь Ашрафа Хакими и т.д.
Городские власти отнеслись с пониманием и не стали сдирать наклейки, а также вылавливать и наказывать организаторов мероприятия)