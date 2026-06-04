Перес поделился мнением о своём сопернике на выборах президента «Реала»

Президент «Реала» высказался о своём сопернике на предстоящих в эти выходные выборах главы мадридского клуба .

Я уважаю всех, но одно очевидно: это сыновья, зятья и бывшие руководители того правления Рамона Кальдерона, которое вызвало самый большой позор в истории «Реала». Выборы в воскресенье помогут понять, какую модель клуба мы хотим. Модель того мрачного периода в истории «Реала» или ту, которую мы построили с того рокового момента, — «Реал», переживающий один из самых замечательных периодов за 124 года своей истории.