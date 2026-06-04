Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2025/2026

Перес поделился мнением о своём сопернике на выборах президента «Реала»

сегодня, 16:49

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о своём сопернике на предстоящих в эти выходные выборах главы мадридского клуба Энрике Рикельме.

Я уважаю всех, но одно очевидно: это сыновья, зятья и бывшие руководители того правления Рамона Кальдерона, которое вызвало самый большой позор в истории «Реала». Выборы в воскресенье помогут понять, какую модель клуба мы хотим. Модель того мрачного периода в истории «Реала» или ту, которую мы построили с того рокового момента, — «Реал», переживающий один из самых замечательных периодов за 124 года своей истории.

Подписывайся в ВК
Все новости
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме: «Хочу видеть „Барселону“ в Сегунде»
Вчера, 11:24
Кейн: «Буду среди фаворитов на „Золотой мяч“, если Англия выиграет ЧМ-2026»
02 июня
Перес назвал причину проблем Мбаппе в «Реале»
01 июня
Фергюсон поздравил президента ПСЖ и назвал «Арсенал» скучной командой
31 мая
Флорентино Перес ответил на вопрос о несовместимости Мбаппе и Винисиуса
31 мая
Луис Энрике поделился эмоциями после победы ПСЖ в Лиге чемпионов
31 мая
Сортировать
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:59
Рикельме предлагает.
Снизить членские взносы до 50%>
Построить отдельный городок для сосьос Реала.
Расширить второй стадион Реала.
Сократить расходы на реалТВ
Больше доверие к испанским игрокам.
А заявления насчёт Сегунды Барсы или переход Холанд просто на публику, чтоб в медийка много говорили о нем.
У Переса только одно.
Верить ему.
Негрейро.
Моуриньо.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 18:55
Немного вещи от Рикельме выглядят дико, но он хотя бы предлагает некоторые реформы, проекты. Перес говорит только об одном - верить и довериться к ему. Ну и дело о негрейро не забывает упомянуть.
Рикельме 37 лет. И он говорит так как принято в соцсети))) думаю, молодые сосьос Реала отдадут голоса за него. Старшие консервативны, не любят резких перемен. Они будут за Переса. По любому мы видим настоящие выборы за последние 16 лет в Реале.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 18:49
Сейчас до выборов будут критиковать друг друга.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 18:46
Чванство - безобразное качество личности. Но по отношению к такому идиоту как Рикельме, даже это Пересу простительно.
Drosmo
Drosmo ответ liverpool-today (раскрыть)
сегодня в 18:13
В вопросе руководства и управления главное не возраст, а способ мышления. К примеру тот же Перес вроде в почтенном возрасте, а порой ведёт себя как подросток. Но второй кандидат в президенты ещё не успел стать этим самым президентом, а уже за пару недель превратился в генератор идиотских идей и высказываний. Страшно подумать, что же будет если он станет президентом.

Так что если из двух зол выбирать меньшее, то уж лучше пусть Перес остаётся у руля. У этого помимо его бесшабашности, часто граничащей с глупостью, хотя бы имеется огромный опыт за плечами и немало побед и трофеев.

А при чём тут Алекс Фергюсон я так и не понял. Легендарный, почтенный тренер, но каким боком можно сравнивать тренера и президента клуба...
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
сегодня в 17:50
поподья
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ liverpool-today (раскрыть)
сегодня в 17:49
Дорогу молодым? Кому именно? Он им руки и ноги связывает? Пусть боятся, что-то предлагают , а возгласы ,,дай дорогу молодым" - просто на демогогию смахивает. Не надо вовсе связывать Фергюсона и Переса : между ними нет никакой связи, а об уважении и вовсе не надо говорить всуе; кому-то нравится поп, а кому-то подполья...
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 17:19
Дед всё никак не успокоится. Дай дорогу молодым, купи себе мелкий клуб и развивай на радость. Нет всё туда же. Власть, власть и власть слаще всего. Всё равно самый уважаемый футбольный дед - это сэр Алекс Фергюссон. Круче него не станет
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 16:54
Маленький спектакль большого Клуба.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 