Перес поделился мнением о своём сопернике на выборах президента «Реала»

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о своём сопернике на предстоящих в эти выходные выборах главы мадридского клуба Энрике Рикельме.
Я уважаю всех, но одно очевидно: это сыновья, зятья и бывшие руководители того правления Рамона Кальдерона, которое вызвало самый большой позор в истории «Реала». Выборы в воскресенье помогут понять, какую модель клуба мы хотим. Модель того мрачного периода в истории «Реала» или ту, которую мы построили с того рокового момента, — «Реал», переживающий один из самых замечательных периодов за 124 года своей истории.
Так что если из двух зол выбирать меньшее, то уж лучше пусть Перес остаётся у руля. У этого помимо его бесшабашности, часто граничащей с глупостью, хотя бы имеется огромный опыт за плечами и немало побед и трофеев.
А при чём тут Алекс Фергюсон я так и не понял. Легендарный, почтенный тренер, но каким боком можно сравнивать тренера и президента клуба...