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Бывший вратарь «Крыльев Советов» Ломаев перешёл в «Челябинск»

сегодня, 16:59

Состав «Челябинска» в качестве свободного агента пополнил вратарь Иван Ломаев. Контракт рассчитан до лета 2027 года с возможностью продления ещё на год.

Предыдущим клубом голкипера была «Уфа». До этого он выступал за «Крылья Советов» и «Сочи» в РПЛ.

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30 мая
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Все комментарии
Freche
Freche ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 19:28
Благодарю за разъяснение! Не знал.
Для лавки, может, и полезно будет. Или как наставник молодых вратарей. потому что, кроме упомянутого Тусеева, у Челябинска, кажется, и ставить некого. Хотя Вы и Виктор не особо оценили Ломаева...
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 19:10
Нисколько не умаляя достоинств Дюпина, но не всегда графа пропущенных говорит о непробиваемости вратаря. В этом случае многое зависит от тренерских командных построений, организации обороны и тп. То, что ты говоришь, что Рубин забивал мало, это как раз о том, что я говорю- Рубин был больше сосредоточен на обороне, вероятно эта сторона команды была сильней атакующей, ну а когда защита играет надежно, то и вратарю легче. Да вот, недавно, финал ЛЧ- один удар в створ ворот Сафонова, в остальном надежно сыграла защита. Но еще раз говорю, я не унижаю вратарских достоинств Дюпина, но он не мой стиль вратаря.

Что касается Дасаева и его прыжков ногами вперед, то он не одинок был в этом плане. Казалось бы, Пильгуй- Приемник самого Яшина, должен был учитывать все наставления своего Великого Учителя. Ничего подобного, сколько помню его игр, почти всегда прыгал ногами вперед. Даже в игре чемпионата СССР Динамо-Торпедо в 1978г., в одном из эпизодов, прыгнул ногами вперед- на набегающего Храбростина...
А вот Н.Гонтарь всегда прыгал руками вперед, также и Дегтерев, Юрковский, Зарапин.
derrik2000
derrik2000 ответ Freche (раскрыть)
сегодня в 18:59
Ему уже 39-й годок пошёл.
Конечно, для лавки и перешёл, раз больше никто не взял.
Так и только летом на лавке неприятно сидеть. а осенью-весной нормально: тулупчик возьмёт. )
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:52, ред.
Витя, достаточно посмотреть статистику пропущенных голов Рубина в те сезоны, когда у них в рамке был Дюпин: Рубин был одной из самых "пуленепробиваемых" команд.
Да - игра от обороны, НО и другие "игроки от обороны" в нашем чемпионате так мало и близко не пропускали.
Рубин был то ли вторым (после Зенита) по пропущенным, то ли вообще - первым, не помню.
Вот в графе "забитые мячи" у них было как-то грустно...
А то, что манера игры у него своеобразная, больше напоминающая советскую (Дасаев, кстати, ногами ВПЕРЁД прыгал на мяч, а не как в советской школе учили) так, как говорится, хоть тушкой, хоть чучелом, НО НЕ ПРОПУСКАЙ! )
Freche
Freche
сегодня в 18:37
Хм... Илья Тусеев, основной вратарь Челябинска, очень сильный сезон провёл. Судя по тому, что в этой ветке коллеги подсказали, а сам я не очень помню Ивана Ломаева, сидеть ему на скамейке Челябинска в следующем году. Кстати, у нас тут на Урале не жарко на скамейке-то сидеть! :)))))))
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 18:00
Приветствую, Володя!!!
Почему мне не нравится Дюпин, потому что я видел несколько его игр, где он откровенно проваливал игру, как например с Динамо в 2022, в котором, он, сначала вышел на перехват, потом остановился, дезориентировал свою оборону и пропустил, а Рубин проиграл-2:3. Ну и не только этот матч, но и ряд других. Мне не нравился его стиль игры. Но я не спорю, были у него и удачные игры, но вот, мне такой тип вратаря не нравится. Как сказал вчера А.Мостовой: "Дасаев лучший"!!!)))
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:41
Привет, Витя!
Не, ну, Дюпин в Рубине был очень хорош: прямо "Антон Кандидов".)
А, вот, по Ломаеву соглашусь.
Capral
Capral
сегодня в 17:03
Никогда не понимал, как вратари, типа Ломаева и Дюпина попадают в команды мастеров.
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