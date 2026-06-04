Бывший вратарь «Крыльев Советов» Ломаев перешёл в «Челябинск»

Состав «Челябинска» в качестве свободного агента пополнил вратарь Иван Ломаев. Контракт рассчитан до лета 2027 года с возможностью продления ещё на год.
Предыдущим клубом голкипера была «Уфа». До этого он выступал за «Крылья Советов» и «Сочи» в РПЛ.
Почему мне не нравится Дюпин, потому что я видел несколько его игр, где он откровенно проваливал игру, как например с Динамо в 2022, в котором, он, сначала вышел на перехват, потом остановился, дезориентировал свою оборону и пропустил, а Рубин проиграл-2:3. Ну и не только этот матч, но и ряд других. Мне не нравился его стиль игры. Но я не спорю, были у него и удачные игры, но вот, мне такой тип вратаря не нравится. Как сказал вчера А.Мостовой: "Дасаев лучший"!!!)))
Да - игра от обороны, НО и другие "игроки от обороны" в нашем чемпионате так мало и близко не пропускали.
Рубин был то ли вторым (после Зенита) по пропущенным, то ли вообще - первым, не помню.
Вот в графе "забитые мячи" у них было как-то грустно...
А то, что манера игры у него своеобразная, больше напоминающая советскую (Дасаев, кстати, ногами ВПЕРЁД прыгал на мяч, а не как в советской школе учили) так, как говорится, хоть тушкой, хоть чучелом, НО НЕ ПРОПУСКАЙ! )