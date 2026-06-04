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Глава РПЛ оценил посещаемость турнира в минувшем сезоне

сегодня, 18:11

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о посещаемости турнира в минувшем сезоне.

Средняя посещаемость в этом сезоне – 13,6 тысячи зрителей. Рост составил 12%. Это отличный показатель. Хотя в наших KPI прописано, что мы должны были достичь цифры 16,8 тысячи болельщиков. Но есть объективные причины – отстранение от международных соревнований, уход западных партнеров, введение системы идентификации болельщика. Мы оказались в тяжелейшей ситуации.

Все мы видели финал Кубка России – 73 тысячи пришли на матч «Спартак» – «Краснодар». Это феноменально! Такой аудитории у нас не было со времен ЧМ‑2018. А недавно «Спартак» играл с «Краснодаром», счет был 4:3. Игра стала жемчужиной, но на матче собралось меньше семи тысяч зрителей. Руки опускались от такого.

Мы входим в топ‑10 по посещаемости в Европе. Трудно конкурировать с Германией, где ходят по 40 тысяч зрителей. Но наши показатели растут. Мы ставим перед собой амбициозные цели и пытаемся их достигать. Это и по охватам, и по коммерческим доходам.

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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 18:39, ред.
Б...ть. Хню несёт и глупым рылом дефилирует.

И ведь такие бараны вечно у нас рулить футболом будут... (facepalm).
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