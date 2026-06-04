Карпин ожидает, что Ибрагимов дебютирует за сборную в игре с Буркина-Фасо

Наставник сборной России сообщил, что хавбек «Манчестер Юнайтед» с высокой долей вероятности дебютирует за национальную команду в игре с Буркина‑Фасо.

Вероятность того, что Ибрагимов дебютирует завтра, высокая. Поговорили с ним. Могу сказать, что у него остались качества, которые мы видели по его игре за U‑19, U‑21, за «Манчестер Юнайтед». Ребята это могут подтвердить или опровергнуть, неделю уже с ним тренируются. Если Амир не остановится в росте, то будет хорошим помощником сборной.