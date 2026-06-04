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Карпин ожидает, что Ибрагимов дебютирует за сборную в игре с Буркина-Фасо

сегодня, 20:03
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб Буркина-ФасоБуркина-ФасоЗавтра в 20:00 Не начался

Наставник сборной России Валерий Карпин сообщил, что хавбек «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов с высокой долей вероятности дебютирует за национальную команду в игре с Буркина‑Фасо.

Вероятность того, что Ибрагимов дебютирует завтра, высокая. Поговорили с ним. Могу сказать, что у него остались качества, которые мы видели по его игре за U‑19, U‑21, за «Манчестер Юнайтед». Ребята это могут подтвердить или опровергнуть, неделю уже с ним тренируются. Если Амир не остановится в росте, то будет хорошим помощником сборной.

Игра пройдет 5 июня.

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Все комментарии
Denis Miganov
Denis Miganov
сегодня в 20:21
Аргентина
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Марокко
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Англия
particular
particular
сегодня в 20:16
Ну, одно дело заиграть за Россию, другое - поставить 18-летнего парня во врослый состав... За какие заслуги... Может он выиграл конкуренцию... Или просто лохматый захотел разбавить серость чем-то неординарненьким... Эх, Карпуша...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:11
Дак он тренер сборной, захочет-поставит...
Гость
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