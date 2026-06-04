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«Динамо» начнёт делать трансферы не раньше июля

сегодня, 20:55

«Динамо» не планирует совершать новые трансферы в ближайшее время.

Как сообщает источник, главный тренер команды Сандро Шварц, недавно возглавивший бело-голубых, намерен сначала оценить потенциал имеющегося состава. В течение первых трех недель предсезонных сборов специалист будет знакомиться с игроками и анализировать их возможности.

После этого тренерский штаб определит футболистов, с которыми клуб может расстаться, а также позиции, требующие усиления. Лишь затем «Динамо» приступит к работе на трансферном рынке.

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