В «Динамо» заявили, что назначение Карпина было ошибкой

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров признал, что решение назначить главным тренером себя не оправдало.

Очевидно, с учетом всех результатов, что это было ошибкой и неправильным решением.

Сезон действительно начался провально. Было ясно, что «Динамо» свои цели не выполняет. Тренерский штаб Валерия Карпина покинул команду, произошло назначение Ролана Гусева. Хочется поблагодарить Ролана за ту работу, которую он проделал. По сути, ему пришлось с колес начинать работу, собирать штаб. И в целом период работы Гусева можно назвать достойным. Однако основные задачи команда выполнить не смогла, хотя играла ярко.