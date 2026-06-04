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В «Динамо» заявили, что назначение Карпина было ошибкой

сегодня, 20:57

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров признал, что решение назначить главным тренером Валерия Карпина себя не оправдало.

Очевидно, с учетом всех результатов, что это было ошибкой и неправильным решением.

Сезон действительно начался провально. Было ясно, что «Динамо» свои цели не выполняет. Тренерский штаб Валерия Карпина покинул команду, произошло назначение Ролана Гусева. Хочется поблагодарить Ролана за ту работу, которую он проделал. По сути, ему пришлось с колес начинать работу, собирать штаб. И в целом период работы Гусева можно назвать достойным. Однако основные задачи команда выполнить не смогла, хотя играла ярко.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 22:47
Теперь пусть РФС скажет ...
kdxfvweaq6gh
kdxfvweaq6gh
сегодня в 22:45
Это уже давно все признали
ABir
ABir
сегодня в 22:30
Все таки Динамо мечтает об иностранце
Capral
Capral ответ goalaktika (раскрыть)
сегодня в 22:06
Приветствую!!!
О несуществующей сборной и говорить нечего. Как говорится- или хорошо или ничего...)))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:01, ред.
Вктор, держись. Это всё тебе. И это только начало
    goalaktika
    goalaktika
    сегодня в 21:59
    А кто расскажет, о его работе за сборную?
    Bad Listener
    Bad Listener ответ shlomo (раскрыть)
    сегодня в 21:54, ред.
    Вообще понёс это штука крайне неприятная))) и конечно ответственность за неё брать вряд ли кто желает))) Так что чей это был понёс боюсь мы не узнаем теперь никогда))) Смыли и слава Богу)))
    Capral
    Capral ответ shlomo (раскрыть)
    сегодня в 21:48
    А знаете, сколько сейчас отсыпали проходимцу шварцу? Карпину и не снилось. Тем более, Карпин, не стал работать до упора и ждать неустойки, а честно, сам ушел.
    particular
    particular ответ shlomo (раскрыть)
    сегодня в 21:46, ред.
    С учётом корпоративной этики, ИМ проще списать всё на боевые потери и забыть как страшный сон... Правда, без гарантии повторения...
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 21:44
    Вообще то эта ошибка стоила конкретных денег. Кто то понес ответственность?
    Capral
    Capral
    сегодня в 21:42
    А назначение шварца не ошибка?! Назначить недотренера- отовсюду уволенного и всё и везде проигравшего... Правильно сказал Анатолий Кандауров: "Карпин дурак не потому что ушел, а потому что пришел."
    А если Гусь так ярко проработал, зачем же уволили? Вот это оно и есть- сущность прогнившая банкирская...
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    сегодня в 21:35
    Когда теперь придет осознание про Валеру-тренера сборной..
    CCCP1922
    CCCP1922
    сегодня в 21:22
    В Динамо признали, что назначение Карпина главным тренером команды было ошибкой? Лучше поздно, чем никогда. Надеюсь Валера уже прочитал эту новость? Теперь очередь за Российским футбольным союзом — пора признать ошибкой назначение этого человека на пост главного тренера сборной и отправить его в отставку.
    DXTK
    DXTK
    сегодня в 21:14
    Карпин= тренер = ошибка.........
    Bad Listener
    Bad Listener
    сегодня в 21:13, ред.
    Да, но при этом Ролану поработать решили не давать потому что одной ошибки нам как то маловато, следующий сезон тоже начнём пожалуй с косяка. Вот как можно вообще одновременно признавать ошибку и совершать такую же, это как показывать товарищу где грабли лежат и одновременно зарядить ими себе же по носу. Для наглядности.
    particular
    particular
    сегодня в 21:04, ред.
    Ну, на клубном уровне нашёлся человек, способный публично оценить Карпина...
    Но на уровне Сборной, похоже, нет никого со звенящими бубенцами для того, что бы чёрное назвать чёрным - без блёклых полутонов и невнятных оттенков...
    Эх, Карпуша...
    Гость
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