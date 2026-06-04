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В «Бенфике» подтвердили интерес «Реала» к Моуриньо

сегодня, 21:02

«Бенфика» уведомила Комиссию по рынку ценных бумаг Португалии (CMVM) о намерении президента «Реала» Флорентино Переса пригласить Жозе Моуриньо на пост главного тренера мадридского клуба.

Сообщается, что назначение португальского специалиста станет возможным в случае победы Переса на предстоящих президентских выборах.

По данным источника, для выкупа Моуриньо из «Бенфики» «Реалу» придется выплатить сумму отступных в размере 15 миллионов евро. Ранее португалец уже возглавлял мадридский клуб с 2010 по 2013 год.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:53
Хорошие деньги заработает Бенфика.
Но придется выйти на поиски нового тренера
goalaktika
goalaktika
сегодня в 21:50
В Бенфике только подтвердили интерес Реала ?
Что-то они проспали)
На соккере уже месяц знают о его переходе )
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 21:23, ред.
Короче до выборов президента Реала мы получаем сразу две повестки новостей про эту команду, в два раза больше хайпа, хитро, а было бы кандидатов побольше так мы бы только про планы Реала из разных вселенных и читали.
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