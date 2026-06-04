В «Бенфике» подтвердили интерес «Реала» к Моуриньо

«Бенфика» уведомила Комиссию по рынку ценных бумаг Португалии (CMVM) о намерении президента «Реала» Флорентино Переса пригласить Жозе Моуриньо на пост главного тренера мадридского клуба.
Сообщается, что назначение португальского специалиста станет возможным в случае победы Переса на предстоящих президентских выборах.
По данным источника, для выкупа Моуриньо из «Бенфики» «Реалу» придется выплатить сумму отступных в размере 15 миллионов евро. Ранее португалец уже возглавлял мадридский клуб с 2010 по 2013 год.
Но придется выйти на поиски нового тренера
Что-то они проспали)
На соккере уже месяц знают о его переходе )