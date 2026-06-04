«Спартак» оштрафовали на 1 миллион рублей

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КДК РФС оштрафовал «Спартак» на один миллион рублей за нарушение коммерческого регламента во время полуфинального матча Пути РПЛ Кубка России против московского «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба РФС .

Встреча состоялась 18 марта на домашнем стадионе красно-белых и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Председатель КДК РФС рассказал, что комитет зафиксировал два нарушения со стороны клуба.

Первый эпизод касался официальных цифровых ресурсов команды. По словам Григорьянца, клуб публиковал и рассылал болельщикам материалы, посвященные матчу, с использованием товарных знаков букмекерской компании, которая является конкурентом титульного спонсора турнира.

Второе нарушение было связано с размещением возле стадиона в день игры рекламных конструкций с QR-кодами. При переходе по ним пользователи попадали на маркетинговые акции букмекерской компании, конкурирующей с титульным партнером соревнования.