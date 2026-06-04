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«Спартак» оштрафовали на 1 миллион рублей

сегодня, 22:01

КДК РФС оштрафовал «Спартак» на один миллион рублей за нарушение коммерческого регламента во время полуфинального матча Пути РПЛ Кубка России против московского «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба РФС.

Встреча состоялась 18 марта на домашнем стадионе красно-белых и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет зафиксировал два нарушения со стороны клуба.

Первый эпизод касался официальных цифровых ресурсов команды. По словам Григорьянца, клуб публиковал и рассылал болельщикам материалы, посвященные матчу, с использованием товарных знаков букмекерской компании, которая является конкурентом титульного спонсора турнира.

Второе нарушение было связано с размещением возле стадиона в день игры рекламных конструкций с QR-кодами. При переходе по ним пользователи попадали на маркетинговые акции букмекерской компании, конкурирующей с титульным партнером соревнования.

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Все комментарии
lazzioll
lazzioll
сегодня в 22:35
то есть команда в турнире с названием совпадающим с именем титульного спонсора и принадлежащего ему - это по спортивному))) вообще упоминания не должно быть этого 77 и близко со спортивными сооружениями и событиями. в покер главное запретили играть, а ставки популяризируют)))
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 22:04, ред.
Вообще по мне так любая букмекерская контора конкурент спорта. Уже не понятно кто любит футбол, а кто любит на ставках играть.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:00
Да хоть на десять. Верните нормальный кубок
Гость
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